CHP'nin 19 Mayıs'taki adresi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin 19 Mayıs'taki adresi belli oldu

CHP lideri Özel, 19 Mayıs mitingi için adres ve saat verdi. Özel, mitingin saat 19.19'da İzmir'deki Gündoğdu Meydanı'nda olacağını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ndeki toplu açılış töreninde konuştu.

CHP lideri Özel, partisinin bir sonraki miting adresini açıkladı.

19 MAYIS'TAKİ MİTİNG NOKTASI BELLİ OLDU

Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı işaret ederek "Bütün Türkiye'yi 19 Mayıs'ta 19.19'da Gündoğdu Meydanı'na davet ediyorum" dedi. Miting İzmir'deki Gündoğdu Meydanı'nda olacak.

Özel'in açıklaması şöyle:

"19 Mayıs mitingi çağrısında bulunan Özel, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenlere söylüyorum; siz vatanını milletini seven, iftiralara inanmayan ve bunu yüksek sesle söyleyenler, bir sonraki Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyorum. Bütün Türkiye'yi 19 Mayıs'ta 19.19'da Gündoğdu Meydanı'na davet ediyorum. Miting yapmaya değil, özgürlüğümüz için eylem yapmaya davet ediyorum. İzmir'de hep beraber birliğimizi, kardeşliğimizi haykıracağız."

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