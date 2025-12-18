İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, Karadeniz’den ülkemize giren ve Ankara’ya kadar ulaşıp F-16’larca imha edilen kamikaze İHA, Türkiye’de savunma sanayi ve güvenlik alanında geniş bir tartışmaya neden oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, önceki gün bir arkadaş WhatsApp grubunda bu olayla ilgili yaptığı kritik paylaşımda, düşürülen İHA ile ilgili analizler gerçekleştirdi. Mesajlara dair ünlü gazeteci Ertuğrul Özkök, köşe yazısında aktardı.

WHATSAPP GRUBUNDA 'İHA' BİLGİSİ

CHP’nin 2 numaralı koltuğunda oturan savunmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, önceki gün bir arkadaş WhatsApp gurubunda bu olayla ilgili bir paylaşım yaptı.

Bağcıoğlu’nun İHA mesajlarını Özkök şu şekilde aktardı:

(*) “İnsansız sistemler, özellikle Rusya–Ukrayna Savaşında taktik avantaj sağlayan önemli unsurlar hâline geldi.”

(*) “Geleneksel savunma ve kuvvet koruma anlayışı, alçak irtifada uçan ve düşük iz bırakan İHA’lar karşısında yetersiz kalıyor.”

(*) “İzinsiz İHA faaliyetleri nedeniyle uçuşların durdurulması, sivil havacılık, kritik altyapı ve askerî tesislerin insansız tehditlere karşı kırılganlığını ortaya koydu.”

Bilelim ki Karadeniz artık çok tehlikeli bir deniz haline geldi

(*) “Karadeniz’de insansız sualtı araçlarıyla gerçekleştirilen saldırı, üs ve limanların düşük maliyetli otonom sistemler karşısında ciddi risk altında olduğunu gösterdi.”

(*) “Hava sahası ihlalleri ve insansız tehditler küresel bir sorun haline geldi.”

F-16 uçak

F-16’larımız Çankırı-Elmadağ üzerinde doğru olanı mı yaptı?

“Evet” diyor, CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli tümamiral.

(*) “Alternatif çözümler üzerinde çalışılsa da bir İHA’yı güvenli ve etkin biçimde düşürmek için şimdilik en çok tercih edilen yöntem havadan havaya füzedir.”

(*) (Çünkü) “Uçak topu kullanımı hedefin süratinin düşük olması nedeniyle emniyetsiz durumlar yaratabilir.”

O İHA’nın, Mke fabrikasına kadar ulaşmasında Rusya’dan aldığımız S 400’lerin etkisi var mı?

“Hayır” diyor emekli komutan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı…

(*) “S-400 alımı, maruz kalınan yaptırımların yanı sıra milli hava savunma sistemi projelerinin gecikmesine neden oldu. Ancak bunun son İHA olayındaki gelişmelere doğrudan etkisi yoktur.”

Çelik Kubbe

Asıl mesele Çelik Kubbe projesinin geç başlamasıdır

(*) (Ne var ki) “Tespit, teşhis, erken ihbar ve angajman yeteneğine sahip Entegre Hava Savunma Sistemleri çevre ülkelerde onlarca yıl önce kurulmuşken, Türkiye Çelik Kubbe projesini ancak 2024 yılında başlatmıştır.”

(*) “TF-2000 hava savunma muhribi projesi 30 yıl gecikmiştir; bu durum anavatanın hava tehditlerine karşı ileriden savunulmasında -son olayda görüldüğü gibi- ciddi bir zafiyet yaratmıştır.”

(*) “Kritik tesis ve altyapıya yönelik kuvvet koruma projeleri arzu edilen seviyede değildir.”

İHA

‘İHA SIZINTISINDAN SONRA ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK’

3 bin savunma projesinin önceliklendirilmesi gerektiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu bu tespitlerden sonrası önerilerine geçiyor. Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

(*) “Gelişen ve değişen tehdit ortamı dikkate alındığında savunma sanayisi yönetiminde bir paradigma değişikliğine gidilmesi zorunludur.”

(*) “Güvenlik ve savunma bağlamında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Dinamik ve siyasi saiklerden uzak bir yönetim anlayışının benimsenmesi önemlidir.”

(*) “Bekamızı etkileyecek kritik ve acil projeler (Alçak irtifayı da kapsayacak tüm bileşenleri ile Çelik Kubbe Sistemi, TF-2000 hava savunma muhribi, yönlendirilmiş enerji silahları, kritik tesis/ üs kuvvet koruma projeleri vb) öne alınmalıdır.”

‘BU VAHİM OLAYI VATANDAŞA AÇIK AÇIK ANLATIN'

(*) “Popülist iç siyasete hizmet eden projelere kaynak aktarımı durdurulmalıdır.”

(*) “TF-2000 muhribinin envantere girmesine daha uzun süre olduğu dikkate alınarak Karadeniz’de veya tehdidin arttığı bölgelerde hava gözetlemesine firkateynler/ korvetler ile destek sağlanmalıdır.”

(*) “Deniz hava destek harekâtı tüm dünyada yaygın olarak uygulanan usuldür. İHA faaliyetinin reaksiyon ölçme kapsamlı yapılmış olabileceği de dikkate alınarak, hazırlık durumlarının tekrar değerlendirilmesi ve karar verme sürecinin gözden geçirilmesi uygun olacaktır.”

Muhalefete ‘Eleştirin ama ordunun moralini bozmayın’ uyarısında bulunan Bağcıoğlu, Millî Savunma Bakanlığı’nda olduğunu söyledi. Bağcıoğlu, “Bu vahim olayı vatandaşa açık açık anlatın” çağrısında bulundu.