CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın 'iptal davası' yarın

Kaynak: ANKA
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın 'iptal davası' yarın

CHP’nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davanın ikinci duruşması yarın görülecek.

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal’ın, 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı mahkemelerde açtığı ve Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilen davanın ikinci duruşması yarın yapılacak.

17 Nisan’da görülen ilk duruşmada hakim, Çankaya 4 No’lu İlçe Seçim Kurulu’na müzekkere yazılarak 21. Olağanüstü Kurultaya ilişkin katılım listesi ve mazbata ile Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvurulara ilişkin kararların, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da kurultaya ilişkin soruşturmanın son durumunun sorulmasını istemişti.

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