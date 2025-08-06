CHP'nin 43. mitingi Tuzla'da! On binler akın etti

19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye yöneticilerinin gözaltına alınması ile başlayan eylemler Saraçhane'de tam 1 hafta sürdü. İmamoğlu ve birçok yöneticinin tutuklanması sonrası CHP eylemleri hem il hem de ilçelerde yaygın şekilde gerçekleştirme kararı aldı. 19 Mart sonrası 43'üncü buluşmasını Tuzla'da yapma kararı alan CHP'nin çağrısına yine on binlerce kişi katıldı.

CHP İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK TUZLA'YI SELAMLADI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Tuzla'da alanı olduran kitleye seslendi.

Çelik, "300 gündür büyük bir adalet ve demokrasi mücadelesi veriyoruz. 300 gündür alanları dolduruyorsunuz. İyi ki varsınız. Bizi sizlerle bir araya getiren Tuzla ilçe başkanımız Hasan Ulvi Zengin'e teşekkür ediyoruz. Tuzla 32 yaşındaki bir avukatı belediye başkanı seçti. Tuzla'yı sosyal belediyecilikle tanıştıran Eren Ali Bingöl başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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