Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin 77’ncisi, 24 Aralık Çarşamba günü İstanbul’un Kağıthane ilçesinde gerçekleştirilecek. Miting, Kağıthane Merkez Meydanı’nda saat 19.30’da başlayacak.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan çağrıda, yurttaşlar hak, hukuk ve adalet mücadelesine birlikte sahip çıkmaya davet edildi. Açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel’in öncülüğünde Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları için özgürlük talebinin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.