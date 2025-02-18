CHP'nin 81 il başkanından flaş 'kurultay' açıklaması

CHP'nin 81 il başkanı 'şaibeli kurultay' soruşturmasına ilişkin, "Kurultay 'turpun büyüğü' sürecinden bağımsız değil. Kimse CHP'nin iradesini ipotek edemz. Biz sokağın gerçek gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), başta ön seçim ve ‘şaibeli kurultay’ iddiaları olmak üzere gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştı. Toplantının ardından 'şaibeli kurultay' iddialarına dönük özel bir açıklama 81 il başkanının ortak bir açıklama yapma hazırlığı olduğu belirtiliyordu.

"SONUÇSUZ KALMAYA MAHKÛM, MESNETSİZ GİRİŞİMLERDİR"

CHP'nin 81 il başkanı 'şaibeli kurultay' soruşturmasına ilişkin, "CHP'ye yönelik kumpaslara geçit vermeyeceğiz" başlıklı açıklaması şu şekilde;

"İstanbul büyükşehir Belediye başkanımıza yönelik iddianameler, belediye başkanlarımıza karşı yapılan saldırılar, belediyelerimizin kaynağını kesme girişimlerini bu bağlamda değerlendiriyoruz. Bu saldırıların son halkası son kurultayımızı karalamaya dönük, sonuçsuz kalmaya mahkûm, mesnetsiz girişimlerdir.

Kurultayımız, Türkiye siyasi tarihinde bir milat olarak anılacak şekilde, parti içi demokratik bir yarış sonucunda yönetimin değişebileceğini kanıtlayan büyük demokrasi şöleni olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, çok partili demokrasiye geçiren, seçimler sonucunda siyasi rakibine iktidarı barış içerisinde ve demokrasinin gerektirdiği şekilde teslim eden bir büyük tarihsel mirasın sahibiyiz.

"FETÖ’NÜN YÖNTEMLERİYLE BİREBİR AYNIDIR"

Cumhuriyet Halk Partisi tarihine de kimliğine de hakaretten başka bir şey değildir. Kısa vadeli siyasi çıkarları için bu tarihsel mirasa saldırmak, onu karalamak, ancak saldıranı küçültür.

Kurultayın ardından girdiğimiz ilk seçimlerde halka verdiğimiz umudun toplumsallaştığını ortaya koyan bir sonuçla, 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi olduk.

Bugün karşı karşıya olduğumuz tüm saldırıların nedeninin 31 Mart 2024 yerel seçim başarımız olduğunu biliyoruz. Saldırıların halen birinci parti olmaya devam etmemizden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. İktidarın aksine bizler birinci parti olmayı bir başarı değil vatandaşımıza hizmet etmenin önemli sorumluluğu olarak gördük, görmeye de devam ediyoruz.

Bu saldırıların amacının öncelikle partimizin yükselişini engellemek ve halk arasında korku ortamı, güvensizlik yaratmayı hedeflediğini biliyoruz. Bu saldırı tarzı, 2010’dan beri Türk siyasetine yön vermeye çalışan FETÖ’nün yöntemleriyle birebir aynıdır!

"İL BAŞKANLARI OLARAK, TEK VÜCUT, TEK YÜREK, İKTİDAR YOLCULUĞUNDA OMUZ OMUZA YÜRÜMEKTEYİZ"

Hiçbir güç, CHP örgütünün iradesine ipotek koyamaz! Kurultay, Cumhuriyet Halk Partisi’nin en üst organıdır ve her partilinin şerefidir, onurudur. Burada bulunan 81 il başkanımızdan bir kısmı önceki dönem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu, bir kısmı da Genel Başkanımız Özgür Özel’i demokratik bir biçimde desteklemiştir.

Parti içi demokratik yarışta farklı tercihlerde bulunmuş olsak da Kurultay sonuçlarının açıklandığı andan itibaren 81 il başkanı olarak, tek vücut, tek yürek, iktidar yolculuğunda omuz omuza yürümekteyiz. Genel Başkanımız Özgür Özel önderliğinde tüm örgütlerimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız hep birlikte, partimizi birinci parti olarak dimdik ayakta tutmaya devam etmiştir."