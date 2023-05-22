CHP’nin ABD temsilcisi duyurdu. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’na saldırı

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, New York’taki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na bir saldırı olduğunu açıkladı. Özcan saldırının fotoğraflarını da paylaştı…

CHP’nin ABD temsilcisi duyurdu. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’na saldırı

Türkiye 28 mayısta cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna giderken yurt dışı temsilciliklerinde oy verme süreci başladı.

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, sosyal medya hesabından New York'ta başkonsolosluğa bir saldırı gerçekleştiğini duyurdu.

“O VANDALLARIN KİM OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ”

Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"New York’taki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğumuza bir saldırı olmuş. Çok geçmiş olsun. O vandalların az çok kim olduğunu tahmin ediyoruz da… azıcık adam olsalar bizler ordayken gelirlerdi."

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