﻿CHP'nin acı kaybı. Eski milletvekili Süleyman Genç hayatını kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde yaşayan CHP İzmir eski Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Genç bugün yaşamını yitirdi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “Partimizin efsane Gençlik Kolları Genel Başkanı” diyerek eski CHP İzmir Milletvekili Süleyman Genç’in vefat ettiğini duyurdu.

CHP'li Karasu’nun paylaşımı şöyle:

“Partimizin efsane Gençlik Kolları Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Süleyman Genç ağabeyimizin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Tarihimizin en zorlu dönemlerinde dahi doğruda durmuş büyük bir mücadele ve fikir insanını kaybettik. Ailesinin ve örgütümüzün başı sağolsun”

SÜLEYMAN GENÇ KİMDİR?

Süleyman Genç, 1944 yılında Rize İkizdere’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İkizdere ve Samsun’da tamamladı. Daha sonra Erzincan Askeri Lisesi’ne girdi. Askeri lise sonrası 1961 yılında kara harp okuluna girdi. 20-21 Mayıs olayları sonucu bütün okul öğrencileri gibi 1963’de Harp Okulu’ndan çıkarıldı.

Kendilerine tanınan hakla aynı yıl İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nde eğitime başladı. Öğrenci örğütlerinde aktif rol oynadı ve çeşitli görevlerde bulundu. 1965 yılında Türkiye Milli Talebe Federasyonu’nun Eğe Bölge Temsilciliği ve CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığını yaptı.

1968 yılında İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu.

1970 Mart ayında CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı’na atandı. 2-3 Temmuz 1970 tarihinde yapılan CHP Gençlik Kolları 6. Kurultayı’nda yeniden Gençlik Kolları Genel Başkanlığı’na seçildi. 1972 yılında yapılan CHP 21. Olağan Kurultayı’nda ise Parti Meclisi’ne girdi.

1973 yılında İzmir Milletvekili olarak meclise girdi. CHP içersinde o dönemin sol kanadın önde gelen isimlerinden oldu. 1968 kuşağının önder isimlerinden olan Süleyman GENÇ 1977 yılında yapılan seçimlerde ikinci kere İzmir Milletvekili olarak yeniden meclise girdi. Sert söylemleri ve derin yapılanmaları dillendirdiği için GENÇ’in Ankara’daki evi 6 Ocak 1978’de KONTRGERİLLA tarafından bombalandı.

12 Eylül 1980 askeri darbesinde bir ay tutuklu kaldı. Siyaset yasağı getirildi. 1983’de siyaset yapıyor gerekcesi ile tekrar gözaltına alındı, Zincirbozan’da üç ay tutuklu kaldı.

Süleyman GENÇ siyasi hayatı boyunca dört kitap yazmıştır.

Kitapları;

1970 Türkiye’nin Yapısal Analizi,

12 Mart’a Nasıl Gelind

Bıçağın Sırtındaki Türkiye, CIA-MIT / Kontrgerilla.

Kuşatılan Devlet Türkiye, Uyuşturucu-Mafya Yerel Egemenler’dir.”