CHP'nin adayı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin adayı belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 3 Haziran Salı günü yapılacak Meclis Başkanı seçiminde CHP, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ı aday gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, 3 Haziran Salı günü Meclis Başkanı seçimi yapılacak. Gizli oylama usulüyle gerçekleştirilecek seçimde, ilk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy aranacak. Eğer bu turlarda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda salt çoğunluk olan 301 oy yeterli olacak. Üçüncü turda da salt çoğunluk sağlanamazsa, bu turda en fazla oy alan iki aday arasında dördüncü tur oylama yapılacak ve en yüksek oyu alan aday TBMM Başkanı seçilecek.

Seçim öncesinde partiler adaylarını açıklamaya başladı. AKP, mevcut İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar’ı, İYİ Parti ise Cihan Paçacı’yı Meclis Başkanlığı için aday gösterdi.

CHP ise Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ı TBMM Başkan adayı olarak belirledi.

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