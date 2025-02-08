CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu

AREA tarafından, “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması” araştırması gerçekleştirildi.

Her anket firmasının yaptığı araştırmaları yayınlamam.

Murat Karan’ın AREA şirketinin ciddiyetine, bilimsel ve sorumlu araştırmacılığına güvenirim.

İşte Şubat 2025 araştırmasının çok çarpıcı sonuçları:

Soru: Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?

CHP: %23,6 AKP: %23,4 MHP: %7,1 DEM: %7 İYİ P: %5,2 Zafer P: %5,2 YRP: %2,2 Anahtar: %1,8 Diğer: %2,4 Kararsız / Hiçbiri: %22,1.

Soru: CHP, cumhurbaşkanı adayını nasıl belirlemeli?

Kamuoyu yoklamaları yaparak belirlemesi gerektiğini söyleyenlerin oranı %56,0,

Parti üyelerine sorarak diyenlerin oranı %16,9,

Diğer muhalefet partileriyle anlaşarak diyenlerin oranı %14,4,

Fikir belirtmeyenlerin oranı %20.

Soru: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayını parti üyelerinin belirleyeceğini ilan etti. Bu durumu nasıl karşıladınız?

Olumlu karşılayanların oranı %41,5,

Olumsuz karşılayanların oranı %43,2,

Fikir belirtmeyenlerin oranı ise %15,3.

Soru: CHP üyelerinin tercihiyle seçilecek aday, yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilir mi?

Seçimi kazanabileceğini belirtenlerin oranı %41,7,

Kazanamayacağını belirtenlerin oranı %44,6,

Fikir belirtmeyenlerin oranı %13,7’dir.

Soru: CHP’nin cumhurbaşkanı adayının şimdiden belirlenmesinin aday üzerinde nasıl bir etkisi olur?

Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı %42,5,

Mansur Yavaş diyenlerin oranı %37,1,

Fikir belirtmeyenlerin oranı ise %20,4.

Soru: Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa oy verme davranışınız nasıl olur?

CHP’nin adayı Mansur Yavaş: %36,4,

Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan: %28,3

CHP dışındaki muhalefetin ortak adayı olarak Ekrem İmamoğlu: %18,8.

Kararsız / Sandığa gitmem diyenlerin toplam oranı %16,5.

Soru: Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa oy verme davranışınız nasıl olur?

Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan: %29,7,

CHP dışındaki muhalefetin ortak adayı olarak Mansur Yavaş: %28,9,

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu %26,2,

Kararsız/ sandığa gitmem diyenlerin toplam oranı %15,2’dir.

Soru: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili kanaatiniz nedir?

“Olumlu” olanların oranı: %59,5,

olanların oranı: %59,5, “Olumsuz” olanların oranı %28,9,

olanların oranı %28,9, Fikir belirtmeyenlerin oranı: %11,6.

Soru: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili kanaatiniz nedir?

“Olumlu” olanların oranı %45,6,

“Olumsuz” olanların oranı %41,6

Fikir belirtmeyenlerin oranı ise %12,8.

Değerli okurlarım,

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını ön seçim ile belirlemesi kararı bu ankete katılanların verdikleri oylarla gösteriyor ki CHP’lileri ikiye bölmüş durumda.

Bu karar Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylıklarını da olumsuz etkilemiş.

CHP’nin ikiye bölünmesine kim sevinirim? Elbette Recep Tayyip Erdoğan.

CHP neden iki temel parça?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alan milletvekilleri ve delegelerin oluşturduğu grup.

Özgür Özel yönetimini destekleyen milletvekilleri ve delegelerin oluşturduğu grup.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da CHP iki temel parça:

Mansur Yavaş

Ekrem İmamoğlu

Ankette aynı iki soru var ki cevaplardaki müthiş ayrıntı çok ilgimi çekti.

CHP dışındaki muhalefetin ortak adayı olarak Mansur Yavaş: %28,9

CHP dışındaki muhalefetin ortak adayı olarak Ekrem İmamoğlu: %18,8

CHP dışındaki partilerin örneğin İYİ Partililer ile diğer ülkücü ve sağ partilerin Mansur Yavaş için “olumlu” Ekrem İmamoğlu için ise “olumsuz” bir sonuç olarak ortaya çıkıyor.

Diğer dikkat çekici sonuç “CHP’nin cumhurbaşkanı adayının erken açıklaması” sorusunun yanıtı şöyle;

İmamoğlu diyenlerin oranı %42,5,

Yavaş diyenlerin oranı %37,1,

Özgür Özel’in Sözcü TV’de Uğur Dündar’a şöyle dedi:

“Yapılacak seçim hem Erdoğan’ın gidişi hem de Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasaklanması konusunda bir referandum olur.”

AREA’nın anketinden çıkan sonuç ile Özel’in bu açıklaması örtüşüyor ki sonuç şudur:

Özgür Özel ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’dur.

Artık ön seçim yapmaya gerek yoktur.

Peki ya Mansur Yavaş ne diyecek? Ne yapacak?

Araştırıp gerçekleri en kısa zamanda yazacağım.