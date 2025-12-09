TBMM Genel Kurulu’nda başlayan bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasını İBB’ye yönelik yürütülen operasyonlara getirerek hükümete yüklendi. İddianamede yer alan suçlamaların “temelsiz” olduğunu söyleyen Özel, “Bu kadar eşitsizliğin karşısında susulamaz” diyerek iktidarın tutumunu eleştirdi.

Özel, iddianamenin diline de dikkat çekerek, “Başsavcılık açıklamaları kısa, net olur, yargılamayı yönlendirmez. Bu metin o ilkeye tamamen aykırı. HSK’nin dönüp bu Başsavcıya bakması lazım” açıklamasında bulundu.

Konuşmasında ETİ Maden tartışmalarına da değinen Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na yaptıkları başvurunun reddedildiğini açıkladı. AKP sıralarına dönerek sesini yükselten Özel, “HSK’ye bugün yaptığımız başvuru değerlendirme dışı bırakıldı. Gün gelecek, herkes bağımsız yargı önünde hesap verecek” dedi.