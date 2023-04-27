CHP'nin Ataşehir bürosuna saldırıyla ilgili 6 gözaltı

İstanbul Valiliği, 19 Nisan'da CHP'nin Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesi'ndeki Seçim İrtibat Bürosu'na yapılan saldırıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

CHP'nin Ataşehir bürosuna saldırıyla ilgili 6 gözaltı

Editör: Oğuz Ok

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 01.20 sıralarında Ataşehir ilçemiz Örnek Mahallesi’ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motorlu şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılması olayına ilişkin çalışmalarda; (M.E.D), (S.B), (C.S.B), (B.O), (Y.A) ve (E.E.G) adlı şüpheli şahıslar olayda kullanılan kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yapılan arşiv incelemesinde; şüpheli şahıslardan (M.E.D), (S.B) ve (C.S.B)’nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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