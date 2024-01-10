CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu
CHP Parti Meclisi belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. Şu ana kadar Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Mersin, Tekirdağ ve Hatay adayları belli oldu.

ADANA

Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar,

Adana Ceyhan: Kadir Aydar

Adana Pozantı: Şenol Eroğlu

Adana Saimbeyli: İsmail Durmaz

Adana Tufanbeyli: Ahmet Aktürk

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AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal,

Merkez Erkmen: Şükrü Pancar (Avukat)

Sultandağı Dereçine: Ömer Yıldız (Mevcut Başkan)

Sultandağı Yeşilçiftlik: Devrim Ölmez (CHP’li Belediye)

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AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu

Buharkent: Ali Okkalı (Emekli)

Efeler: Anıl Yetişkin (Avukat)

İncirliova: Osmna Gökmen (Esnaf)

Karpuzlu: Tuğrul Ozan (Veteriner Hekim)

Koçarlı: Özgür Arıcı (Sigortacı)

Kuşadası: Ömer Genel (Mevcut Belediye Başkanı)

Kuyucak: Uğur Doğanca (Mali Müşavir)

Nazilli: Gamze Yolcu Metin

Söke: Mustafa İberya Arıkan (Mevcut Belediye Başkanı)

Yeni Pazar: Malik Ercan (Esnaf)

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ANTALYA

AKSEKİ: İlkay Akça (Grafiker Serberst Meslek)

AKSU: İsa Yıldırım

ALANYA: Osman Özçelik (Kimya Mühendisi)

DÖŞEMEALTI: Menderes Dal (Eczacı)

ELMALI: Halil Öztürk

FİNİKE: Mustafa Geyikçi (Mevcut Belediye Başkanı)

GÜNDOĞMUŞ: Nurettin Sönmez (Öğretmen)

İBRADI: Serkan Gedik (Memur)

KAŞ: Erol Demirhan (İş Adamı)

KEMER: Necati Topaloğlu (Mevcut Belediye Başkanı)

KEPEZ : Mesut Kocagöz (Mali Müşavir Bağımsız Denetçi)

KONYAALTI: Cem Kotan (Koordinatör CHP’li Belediye)

KUMLUCA: Mustafa Köleoğlu (Mevcut Belediye Başkanı)

MANAVGAT: Niyazi Nefi Kara (Doktor)

SERİK: Kadir Kumbul (Doktor)

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MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Vahap Seçer

HATAY

Hatay Büyükşehir Belediyesi: Lütfü Savaş

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Ayşe Ünlüce

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