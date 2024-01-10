CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu

ADANA
Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar,
Adana Ceyhan: Kadir Aydar
Adana Pozantı: Şenol Eroğlu
Adana Saimbeyli: İsmail Durmaz
Adana Tufanbeyli: Ahmet Aktürk
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal,
Merkez Erkmen: Şükrü Pancar (Avukat)
Sultandağı Dereçine: Ömer Yıldız (Mevcut Başkan)
Sultandağı Yeşilçiftlik: Devrim Ölmez (CHP’li Belediye)
AYDIN
Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu
Buharkent: Ali Okkalı (Emekli)
Efeler: Anıl Yetişkin (Avukat)
İncirliova: Osmna Gökmen (Esnaf)
Karpuzlu: Tuğrul Ozan (Veteriner Hekim)
Koçarlı: Özgür Arıcı (Sigortacı)
Kuşadası: Ömer Genel (Mevcut Belediye Başkanı)
Kuyucak: Uğur Doğanca (Mali Müşavir)
Nazilli: Gamze Yolcu Metin
Söke: Mustafa İberya Arıkan (Mevcut Belediye Başkanı)
Yeni Pazar: Malik Ercan (Esnaf)
ANTALYA
AKSEKİ: İlkay Akça (Grafiker Serberst Meslek)
AKSU: İsa Yıldırım
ALANYA: Osman Özçelik (Kimya Mühendisi)
DÖŞEMEALTI: Menderes Dal (Eczacı)
ELMALI: Halil Öztürk
FİNİKE: Mustafa Geyikçi (Mevcut Belediye Başkanı)
GÜNDOĞMUŞ: Nurettin Sönmez (Öğretmen)
İBRADI: Serkan Gedik (Memur)
KAŞ: Erol Demirhan (İş Adamı)
KEMER: Necati Topaloğlu (Mevcut Belediye Başkanı)
KEPEZ : Mesut Kocagöz (Mali Müşavir Bağımsız Denetçi)
KONYAALTI: Cem Kotan (Koordinatör CHP’li Belediye)
KUMLUCA: Mustafa Köleoğlu (Mevcut Belediye Başkanı)
MANAVGAT: Niyazi Nefi Kara (Doktor)
SERİK: Kadir Kumbul (Doktor)
MERSİN
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Vahap Seçer
HATAY
Hatay Büyükşehir Belediyesi: Lütfü Savaş
ESKİŞEHİR
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Ayşe Ünlüce