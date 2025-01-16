CHP’nin Beşiktaş mitinginde ilginç olay! Mansur Yavaş otobüsün üstüne çıktığı anda…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP’nin Beşiktaş mitinginde ilginç olay! Mansur Yavaş otobüsün üstüne çıktığı anda…

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasını protesto için CHP’nin İstanbul’da düzenlediği mitingde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adının anons edildiği anda ilginç anlar yaşandı.

CHP, Beşiktaş’ın CHP’li Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle gözaltına alınmasını protesto için miting düzenledi. Beşiktaş Belediyesi önünde yapılan mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile birlikte CHP’nin diğer illerdeki Büyükşehir belediye başkanları da katıldı.

TEK TEK ANONS EDİLDİ

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından, adları tek tek anons edilerek otobüsün üzerine davet edilen büyükşehir belediye başkanları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı.

ALKIŞ TUFANI…

Ekrem İmamoğlu’nun tokalaşarak karşıladığı Mansur Yavaş’ın otobüsün üzerinde çıkmasıyla birlikte adeta alkış tufanı kopması ilgi çekti.

Mitinge katılan Büyükşehir Belediye Başkanları şu şekilde:

  • Muğla BB: Ahmet Aras
  • Tekirdağ BB: Candan Yüceer
  • Manisa BB: Ferdi Zeyrek
  • Balıkesir BB: Ahmet Akın
  • Mersin BB: Vahap Seçer
  • Adana BB: Zeydan Karalar
  • Antalya BB: Muhittin Böcek
  • Bursa BB: Mustafa Bozbey
  • İzmir BB: Cemil Tugay
  • Ankara BB: Mansur Yavaş

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