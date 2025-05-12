CHP'nin boykot sitesi yine kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
CHP'nin boykot sitesi yine kapatıldı

CHP lideri Özgür Özel'in Saraçhane mitinginde duyurduğu boykot listesinin bulunduğu siteye bir kez daha erişim yasağı geldi.

CHP'nin boykot sitesi üçüncü kez erişime engellendi. Diğer boykot sitelerinin kapatılması sonrası açılan "boykotyap.org" da bugün Küçükçekmece 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği’nce erişime kapatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar sonrası 24 Mart’ta Saraçhane’de yapılan mitingde bir boykot listesi açıklamıştı. Özel, mitingleri yayınlamayan medya organlarına ve iktidara yakın sermayeye karşı tavır aldıklarını açıklamıştı. Ertesi gün "boykotyap.com" adresli site yayına girmişti. Site iki gün sonra erişime engellenmişti.

Engellemeden yaklaşık 12 saat sonraysa site "boykotyap.net" adresiyle geri gelmişti. Bu site de 2 Nisan’da erişime kapatılmıştı. Ardından aynı gün "boykotyap.org" sitesi açılmıştı.

Engelli Web'in aktardığına göre "boykotyap.org" da bugün Küçükçekmece 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nce erişime kapatıldı.

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