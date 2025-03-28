CHP'nin boykot sitesine erişim engeli getirildi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
CHP'nin boykot sitesine erişim engeli getirildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu boykot.com sitesine mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot yapılması çağrısı yaptığı markaların yer aldığı Boykotyap sitesine erişim engeli getirildi.

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Sitede boykot çağrısı yapılan markalar bu şekilde sıralanmıştı.

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ÖZGÜR ÖZEL BOYKOT LİSTESİNİ AÇIKLAMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik (İBB) soruşturmalarda Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Murat Çalık olmak üzere çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Ayrıca Şişli Belediyesi’ne kayyım atanmıştı.

Açılan soruşturmaları protesto amacıyla İBB binasının bulunduğu Saraçhane’deki 6. mitingde CHP lideri Özgür Özel bir boykot listesi açıklamış, boykot listesinin yer alacağı sitenin de ertesi gün açılacağını duyurmuştu. Boykotyap sitesi 3 gün sonra mahkeme kararı ile erişime kapatıldı.

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