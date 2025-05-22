CHP'nin Bursa mitingine TMSF engeli! Sarıbal: Ferman padişahınsa sokaklar bizimdir

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, miting için hazırlanan duyuru görsellerinin kent genelindeki bilboardlarda yayınlanması amacıyla ücret ödemeyi taahhüt ederek resmi başvuru yaptıklarını, ancak bu başvurunun TMSF tarafından reddedildiğini belirtti. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yeşiltaş, söz konusu karara tepki gösterdi.

“BU ENGELLEME ANAYASAL HAKLARA MÜDAHALEDİR”

Yeşiltaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“25 Mayıs Pazar günü Bursa’da, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştireceğimiz büyük halk buluşması öncesinde, kent genelindeki bilboardlarda mitingimize dair duyuru görsellerimizin yer alması için ücretini ödememiz kaydıyla ilgili başvurumuzu gerçekleştirdik. Ancak ne yazık ki, bu demokratik ve yasal başvurumuz, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından reddedildi. Bu karar, yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik değil; aynı zamanda halkın haber alma hakkına, demokratik katılım ve ifade özgürlüğüne de bir müdahaledir.”

Yeşiltaş, TMSF’nin bu tutumunu, kamu kaynaklarının tarafsız ve adil kullanılmadığının bir göstergesi olarak değerlendirdi. Açıklamasında, “Bu tür engellemelere boyun eğmeyecek, halkla buluşmaktan, halkın sesi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Mitingimize büyük katılımı engelleyemeyeceksiniz,” ifadelerine yer verdi.

SARIBAL: “FERMAN PADİŞAHINSA, SOKAKLAR BİZİMDİR”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da konuyla ilgili açıklama yaptı. Sarıbal, TMSF'nin afişlere izin vermemesini “doğrudan siyasi operasyon” olarak nitelendirdi. TMSF’nin “iktidarın siyasal tetikçiliğini” üstlendiğini öne süren Sarıbal, şu ifadeleri kullandı:

“25 Mayıs’ta Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla Bursa’da yapacağımız büyük halk buluşmasının öncesinde İl Başkanlığımızın duyuru afişleri, TMSF tarafından engellendi. TMSF, Saray’ın sansür kurulu gibi davranarak, iktidarın siyasal tetikçiliğini üstlenmiştir. Bu doğrudan siyasi operasyondur. Hodri meydan! Ferman padişahınsa, sokaklar bizimdir! 25 Mayıs’ta korktukları o meydanda; yüzbinlerle buluşacağız. Bu memleket de söz de bizim, sokak da gelecek de bizim!”

MİTİNG OSMANGAZİ KENT MEYDANI’NDA YAPILACAK

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” başlığıyla düzenlediği mitinglerin bir yenisi, 25 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de Bursa Osmangazi Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılması bekleniyor.