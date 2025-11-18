Dışişleri Bakanlığının 2026 bütçesi görüşmelerinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Bakan Fidan’a vize problemleri ve ‘Dışişleri kadrolarında liyakatsizlik’ konularında eleştiriler yöneltti. Ağbaba’nın “Siyasi etik kanunu çıkarın, ama Davutoğlu meselesini unutmayın” dediği sırada ise Hakan Fidan sesli güldü.

Dışişleri Bakanlığının 2026 bütçesi ile 2024 kesin hesabının görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın sunumu ve parti grupları adına alınan sözlerin ardından öğleden sonra milletvekillerinin konuşmalarına geçildi.

TOM BARRACK UYARISI

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın tutumunu eleştirerek, “Bu Tom Barrack kim ya? Bizim patronumuz mu? Hangi cüretle bize rejim öneriyor, rejimle ilgili öneride bulunuyor? ABD’de büyükelçimiz dese ki, ‘Ben bu eyalet sisteminize karşıyım, eyaletlerin sayısı artmalı/azalmalı’, bizim büyükelçiyi ne yaparlar orada? ‘İsrail’le Türkiye Hazar Denizi’nde iş yapacak’ diyor. Türkiye’ye dış politika dayatıyor, dış politika hattı çizmeye çalışıyor. Ya sen kimsin?” cümlelerini sarf etti. AKP sıralarına dönen Ağbaba, “Allah aşkına, niye bir laf söyleyemiyorsunuz bu adama? Siz var ya içeride kurt gibisiniz, kurtsunuz, dışarıda kuzu gibisiniz. Size söylüyorum, AK Parti’ye. CHP’nin bir eleştirisi olsun, ‘Ey’ diye bağırıyorsunuz, Trump'a karşı süt dökmüş kedi gibisiniz. Ya çıkın, deyin ki, Süleyman, sen de: ‘Kimsin lan sen’ de. Sayın Bakan bir şey diyemiyor, bari sen söyle” ifadelerini kullandı. Bu sırada Fidan’ın gülümsediği görüldü.

DAVUTOĞLU HATIRLATMASI

Ağbaba, sözlerini, Türk vatandaşlarının vize problemlerine değinerek sürdürürken, “Bir vekilimizin oğlu vize istiyor, vizesi reddediliyor. Peki bunun sebebi ne? Avrupa ülkelerinde biliyorsunuz, GRECO sözleşmesi diye bir şey var, yolsuzlukla mücadele eden ülkeler grubu. Oradaki yükümlülüklerimizi yerine getirememişiz. Vize serbestisi için 72 tane madde varmış, 6 kriter kalmış. En önemli şey siyasi etik kanununun çıkarılması. Siz bence çıkarın Sayın Bakan’ım. Yalnız çıkarırsanız Davutoğlu meselesini de unutmayın. Davutoğlu çıkartmaya kalktı da gitti ya. Başınıza bir iş gelmesin” dedi. Bu sırada Hakan Fidan sesli güldü. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP’den uzaklaştırılma sebeplerinden birinin, bu kanuna ilişkin hazırlık yapması olduğunu öne sürmüştü.

‘SETA’DA YETİŞTİRİLİYORLAR’

Dışişleri’ndeki atamaları da eleştiren Ağbaba, “Dışişleri Bakanlığında artık büyükelçiler AK Parti teşkilatlarından ve SETA’dan yetişiyor. Rektörler var, hakimler var, Cumhurbaşkanı danışmanları var, Maarif Vakfı kurucu başkanı var, Erdoğan'ın başbakanlığında danışmanlığını yapan hanımefendi var, eski gazeteci var, RTÜK üyesi var. Erdoğan'ın eski başdanışmanı Cezayir'de… Çekya’da, çok hızlı bir viraj dönmüş Metin Feyzioğlu diye bir personeli Allah size bağışlasın. Çok temiz bir kardeşimizdir, biz çok eskiden tanırız onu. Yine Endonezya Cakarta Büyükelçiliğinde SETA Vakfı kurucusu var” şeklinde konuştu. Ağbaba, sözlerini, “Öyle dil bilmene, bir ülkeyi görmene gerek yok. Yani ilk kez görüyorsun ülkeyi ve büyükelçi oluyorsun. Örneği var mı? Vallahi var. Ya görmemiş, büyükelçi atanıyor. Bir büyükelçi ne yapar yurtdışında? İkili ilişkileri güçlendirir. Kültürünü, ilişkileri güçlendirir. Bizimkiler ilk kez tanışıyor mübarekler. Vekilliğimiz biter diye canınızı sıkmayın AK Partili arkadaşlar. Dil bilmeye, siyasal bitirmeye, diplomatik bir kariyere gerek yok” dedi.

‘TAHT KAVGASINA DİKKAT’

Veli Ağbaba ayrıca, Hakan Fidan’ın da içinde olduğu iddia edilen ‘Erdoğan sonrası dönem’ tartışmalarına değinerek, “Diyorlar ki, bir taht kavgası var. Bürokraside görevden almaların ve atamaların bu taht kavgasının, çekişmelerin sonucu olduğu söyleniyor. Yani aman dikkat edin, gözünüzü seveyim. Bakın biz Osmanlı geleneğinden, taht için evlat boğulmuş bir gelenekten geliyoruz, aman ha. Başınıza bir iş gelmesin, dikkat edin” ifadelerini kullandı.