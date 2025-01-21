CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı anketinde öne çıktı! Favori adaya fark attı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı anketinde öne çıktı! Favori adaya fark attı...

Asal Araştırma tarafından yapılan son ankette CHP'nin Cumhurbaşkanı adayında sürpriz sonuçlar çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘adayımız belli çıkışı’ sonrası Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) olası Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ilk anketler gelmeye başladı. Asal Araştırma tarafından yapılan son anket dikkat çekti.

10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında 26 ilde 1800 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara, “Önümüzdeki seçimlerde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?” sorusu yöneltildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 34,5 ile ankette birinci çıkarken, onu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 22,6 ile takip etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 5,3’ oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, katılımcıların yüzde 25,7’si ise fikir belirtmemesi ise dikkat çekti.

Ankette çıkan sonu ise şu şekilde oldu;

Mansur Yavaş: %34,5

Ekrem İmamoğlu: %22,6

Özgür Özel: %5,3

Başka biri: %4,1

Hiçbiri: %7,8

Fikrim yok/Cevap yok: %25,7

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ÖZEL’DEN ‘ADAYIMIZ HAZIR’ ÇIKIŞI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, dün Ülke Politikaları Vakfınca gerçekleştirilen, Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde yaptığı açıklamada sürpriz çıkışta bulundu. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim çağrısı yaparken, "Adayımız hazır" dedi.

Özel, "Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı, milletten al cevabını. Millet ne diyorsa o olsun. Hodri meydan. Benim partim hazır, ben hazırım, adaylarımız, adayımız hazır. Çıkarsın karşıma alırsın cevabını" ifadelerini kullanmıştı

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