CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı anketinde şok sonuç. Kimse bu ismin çıkmasını beklemiyordu

Düzenleme: Selin Turşak
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı anketinde şok sonuç. Kimse bu ismin çıkmasını beklemiyordu

ORC Araştırma şirketi, “Bir sonraki genel seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı" anketi yaptı. Anket sonuçlarında Cumhur İttifakı seçmeni Mansur Yavaş’ın aday olarak gösterilmesini isterken CHP seçmeni ise aday tercihini Özgür Özel’den yana kullandı.

ORC Araştırma şirketi, 26 şehirde 2 bin 280 kişiyle çatı yöntemiyle yaptığı "Bir sonraki genel seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Şirket araştırma sonuçlarıyla ilgili açıklamada, kurultay gündemiyle beraber CHP ve CHP'nin olası Cumhurbaşkanı adaylığı konusunun yeniden başlıca gündem maddeleri arasına girdiğini ve toplumdaki CHP Algısı araştırmasında önceki araştırmalardan farklı çıkan tek sonucun, Özgür Özel'in İmamoğlu ve Yavaş'ın popülaritesini yakalamış olması olduğu ifade edildi.

anket1.jpg

CHP SEÇMENİ 'ÖZEL', CUMHUR İTTİFAKI SEÇMENİ 'YAVAŞ' DEDİ

Özgür Özel, CHP seçmenlerinin Cumhurbaşkanlığı adayları arasında 1. Sırada yer alırken, Cumhur İttifakı seçmenlerinde ise 2. sırada bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı seçmenlerinin Cumhurbaşkanlığı adayı sırasında 1. iken, CHP'li seçmenlerde ise 3. Sırada yer alıyor. Yavaş, İyi Parti ve Zafer Partisi gibi partilerden, İmamoğlu ise DEM ve TİP tabanından daha yüksek oy alıyor.

anket3.jpg

ÖZGÜR ÖZEL, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I GERİDE BIRAKTI

Ankette aday isimleri belirtilerek tek tek sorulduğunda ise Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Özgür Özel'in birbirlerine çok yakın oylar aldıkları görülüyor. Önceki yapılan anketlere göre Özgür Özel bu tabloda oylarını artırdı.

anket4.jpg

Özgür Özel CHP'li seçmenlerde %58 oranında görev onayına sahipken, genel seçmende bu oran %51 seviyesinde.

anket5.jpg

İlgili Haberler
CHP'li vekil o değişikliğe yeşil ışığı yaktı. 50 ilde yaşayan herkesi ilgilendiriyor
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'nu güldüren teklif
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? Son anket sonuçları geldi
Meclis'te sürpriz görüşme
Meclis'te sürpriz görüşme
Son Haberler
Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan uçak düştü Gündem
Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan uçak düştü
Kadın cinayetine 20 yıl hapis Dünya
Kadın cinayetine 20 yıl hapis
Kuzeninin elindeki silahın ateş almasıyla 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti Yerel Haberler
Kuzeninin elindeki silahın ateş almasıyla 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İntihara kalkışan kadını polis ikna etti Gündem
İntihara kalkışan kadını polis ikna etti
CHP'li vekil o değişikliğe yeşil ışığı yaktı. 50 ilde yaşayan herkesi ilgilendiriyor Gündem
CHP'li vekil o değişikliğe yeşil ışığı yaktı. 50 ilde yaşayan herkesi ilgilendiriyor
Olimpiyatta Taha Akgül şoku Spor
Olimpiyatta Taha Akgül şoku
Saklıkent Kanyonu’nda düşen kaya parçası 2 turisti yaraladı Gündem
Saklıkent Kanyonu’nda düşen kaya parçası 2 turisti yaraladı