CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı anketinde şok sonuç. Kimse bu ismin çıkmasını beklemiyordu

ORC Araştırma şirketi, 26 şehirde 2 bin 280 kişiyle çatı yöntemiyle yaptığı "Bir sonraki genel seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Şirket araştırma sonuçlarıyla ilgili açıklamada, kurultay gündemiyle beraber CHP ve CHP'nin olası Cumhurbaşkanı adaylığı konusunun yeniden başlıca gündem maddeleri arasına girdiğini ve toplumdaki CHP Algısı araştırmasında önceki araştırmalardan farklı çıkan tek sonucun, Özgür Özel'in İmamoğlu ve Yavaş'ın popülaritesini yakalamış olması olduğu ifade edildi.

CHP SEÇMENİ 'ÖZEL', CUMHUR İTTİFAKI SEÇMENİ 'YAVAŞ' DEDİ

Özgür Özel, CHP seçmenlerinin Cumhurbaşkanlığı adayları arasında 1. Sırada yer alırken, Cumhur İttifakı seçmenlerinde ise 2. sırada bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı seçmenlerinin Cumhurbaşkanlığı adayı sırasında 1. iken, CHP'li seçmenlerde ise 3. Sırada yer alıyor. Yavaş, İyi Parti ve Zafer Partisi gibi partilerden, İmamoğlu ise DEM ve TİP tabanından daha yüksek oy alıyor.

ÖZGÜR ÖZEL, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I GERİDE BIRAKTI

Ankette aday isimleri belirtilerek tek tek sorulduğunda ise Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Özgür Özel'in birbirlerine çok yakın oylar aldıkları görülüyor. Önceki yapılan anketlere göre Özgür Özel bu tabloda oylarını artırdı.

Özgür Özel CHP'li seçmenlerde %58 oranında görev onayına sahipken, genel seçmende bu oran %51 seviyesinde.