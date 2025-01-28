CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için uzlaşma sağlandı! Ankara kulisleri kaynıyor...

BBC Türk muhabiri Ayşe Sayın, CHP’deki cumhurbaşkanlığı adayı tartışmasına ilişkin Ankara kulislerinden aldığı bilgileri paylaştı. Adayın üyelerin katılacağı önseçimle belirlenmesi konuşulurken, İmamoğlu’nun erken adaylığını açıklamasını istediği iddia edildi. Ayrıca, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı, Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülünün de gündeme geldiği belirtildi.

ADAY BELİRLEMEDE TARİH ERTELENDİ

CHP Lideri Özgür Özel'in Kartalkaya'daki otel yangını sebebiyle ertelediği yol haritasında, cumhurbaşkanı adayını belirleme yöntemi ve takviminin de açıklanması gündeme geldi. Özel, partisinin yeni yol haritasını geçen hafta açıklacaktı, ancak Bolu Kartalkaya'daki yangın nedeniyle bu program iptal edilmişti. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında da, aday belirleme yöntemi ve takviminin, başta Kartalkaya'daki otel yangını olmak üzere ülke gündemindeki önemli sorunların önüne geçmemesi için ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda görüşün hakim olduğu belirlendi.

ANKARA KULİSLERİNDE NELER KONUŞULUYOR?

CHP’de aday belirleme sürecinin elektronik ortamda üyelerin katılacağı önseçimle belirlenmesinin ağırlıkta olduğu belirtildi.

İMAMOĞLU İSMİ ÖNDE

CHP kulislerinde, İmamoğlu'nun başta adayın erken ilanına karşı olduğu, fakat yaşanan son gelişmeler nedeniyle kendisinin de adaylık açıklamasını öne almak istediği konuşulanlar arasında. Bazı parti yöneticilerin, adayı şimdiden ilan etmeye çekincesi olsa da, ağırlıklı görüş, siyasi yasak ve tutuklama ihtimaline karşı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının şimdiden ilan edilmesi yönünde oldu.

YAVAŞ’A CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI FORMÜLÜ

Siyasi kulislerde, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı, Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülü de masaya yatırıldı. Ancak CHP'de bu formüle sıcak bakılmıyor.

Sadece cumhurbaşkanı adayının ilan edilmesinin planlandığını belirten CHP kaynakları, "Seçimden sonra Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı önerilebilir. Ama Altılı Masa sürecindeki gibi bir 'koltuk paylaşımı' görüntüsü seçmende kaygılara yol açar. O nedenle cumhurbaşkanı yardımcılığı veya başka bir görev için isimler gündeme gelmeyecek" değerlendirmesini yaptı.