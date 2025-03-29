İmamoğlu silivri'den Maltepe'ye mektubuyla seslendi

Tutuklanarak cezaevine gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu İçin CHP tarafından İstanbul'daki Maltepe Miting Alanı'nda adalet arayışı için düzenlenen buluşmada yüzbinler bir araya geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in İmamoğlu'nun mektubunu miting alanında okuyacağı bilgisi alınırken, milyonlar verilecek mesajları bekliyordu.

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

Çelik, İmamoğlu'nun mektubunu okumak için kürsüye çıktı.

Çelik, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu:

"Herkesin Ekrem İmamoğlu için burada olmadığını biliyorum. Mesele memleket meselesi, adalet, demokrasi, özgürlük meselesi. Eğitim, üretim, paylaşım meselesi. Gelecek kaygısını en çok gençler yaşıyorlar. Hayatlarının ellerinden kayıp gittiğini en çok onlar hissediyor. Gençleri anlamayan bir kişi ise iktidarda kalmak için sürekli ayrıştırmak zorunda. Gençler kim kazanacaksa bileğinin hakkıyla kazansın isterler. Herkesten çok bu yüzden gençlerin sesi çıkıyor. Gençlerin hepsiyle gurur duyuyorum. Gençler Erdoğan'a 'Vatandaşın iradesine el uzatma' diyorlar. Erdoğan bu seslere kulaklarını tıkıyor. Her şeyi kendi yaptığı halde asla sorumluluk üstlenmiyor."

MEKTUBUN DEVAMI İMAMOĞLU'NUN SESİYLE DİNLETİLDİ

Mektubun devamı, yapay zeka teknolojisi kullanılarak İmamoğlu'nun sesiyle dinletildi.

Mektubun devamında İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: