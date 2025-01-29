CHP’nin cumhurbaşkanı adayı o tarihte açıklanacak! Parti kaynaklarından bilgi geldi…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında partisinin yeni yol haritasını açıklamıştı. Özel, "Cumhurbaşkanı adayımızı belirleme sürecinin ilk günündeyiz" diyerek, cumhurbaşkanı adayını CHP üyelerinin belirleyeceğini belirtmişti. Aday belirleme sürecine ilişkin tarih bilgisi de gelmeye başladı. Gazete Duvar’da Ceren Bayar'ın CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre 2 ay içinde aday belirlemeye ilişkin tüm süreç tamamlanacak.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ YOL HARİTASINI AÇIKLADI

CHP’li Esenyurt ve Beşiktaş Belediye Başkanları geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Son olarak Ekrem İmamoğlu hakkında ‘Akın gürlek ve bilirkişi’ soruşturmaları açılmıştı. CHP’de yaşanan son gelişmelerin ardından Genel Başkan Özgür Özel, partisinin grup toplantısında partisinin yeni yol haritasını açıkladı. Özel, partisinin bugünden itibaren sandık görevlileri, sandık güvenliği ve cumhurbaşkanı adayını belirlemek için çalışmalara başlayacağını ifade etti ve “Şubat, mart ve nisan aylarında hazırlıklarımızı tamamlayarak '2025 yılında sandık geliyor biz hazırız' demek için çalışmalara bugün başlıyoruz” şeklinde konuştu.

TÜM SÜREÇ İKİ AY İÇİNDE BİTECEK

Gazete Duvar’da Ceren Bayar, CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre; 2 ay içinde aday belirlemeye ilişkin tüm sürecin tamamlanacağını belirtti. Bu süreç içinde ilk olarak ön seçimin teknik detaylarını, aday olma kriterlerini içeren bir yönerge hazırlanacağı aktarıldı. Ön seçimin tarihini netleştirmek için ise kısa süre içinde Parti Meclisi toplantısı yapılacak.

ÖRGÜT DENETİMİNDE ÖN SEÇİM YAPILACAK

Ön seçim, CHP’nin daha önce bazı konularda üyelerine görüş sormak için kullandığı ‘Dijital Demokratik Katılım’ yöntemiyle yani online olarak gerçekleşmeyecek. Geçtiğimiz seçimlerde bazı kentlerde olduğu gibi sandıklar kurulacak. Ön seçim YSK denetiminde değil CHP örgütünün denetiminde olacak. 1 milyon 600 bine yakın CHP üyesi belirlenen tarihte kentlerinde kurulan sandıklara giderek oy verecek. Ön seçimin sonucu ise aynı gün kamuoyuna açıklanacak.

GÜÇLÜ BİR LANSMANLA DUYURULACAK

Adayın netleşmesi ile CHP’nin cumhurbaşkanı adayı güçlü bir lansmanla seçim kampanyasına başlayacak. Ankara’nın kampanya için karargah olacağı belirtilirken, bir çalışma ofisi kurulması da planlamalar arasında yer aldığı aktarıldı.