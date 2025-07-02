CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını şimdiden ilan etti! AKP’nin kalemşöründen şoke eden açıklama

Rasim Ozan Kütahyalı, YouTube'da yaptığı açıklamalarla siyasi kulisleri yeniden hareketlendirdi. CHP'nin 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi aday göstereceği sorusu hâlâ yanıt bulmamışken, Kütahyalı’nın öne sürdüğü çarpıcı iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Rasim Ozan Kütahyalı, İmamoğlu’nun yasal sorunlar ve diploma meselesi nedeniyle 2028 seçimlerinde aday olamayacağını iddia etti. Bu durumda, CHP’nin mevcut lideri Özgür Özel’in istemese bile adaylık konumuna itileceğini söyledi. Öte yandan, parti içi yasal süreçlerde “mutlak butlan” kararı çıkması halinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP’nin başına geçebileceğini ve partinin ikiye bölünebileceğini iddia etti.

Rasim Ozan Kütahyalı şöyle konuştu:

Kabul edelim ki İmamoğlu'nun aday olma şansı yok. Bunu herkes de biliyor. Bir diploma olayı konmuş. Ekrem İmamoğlu'nun aday olma şansı yok, yasal olarak hapiste. Hapisten mi aday olacak? Şu an içinde bulunduğu yolsuzluk suçundan ötürü aday olamaz diye bir şey olmaz. Ama diploma olayı var. 2028'de İmamoğlu aday değil. Bunu herkes biliyor. CHP'lilerle konuştuğunuzda da söylüyor. CHP'nin adayı kim olacak peki? Bu hiç istemese bile şu aşamada adaylık Özgür Özel’e kalacaktır. Özgür Özel aday olmak durumunda kalacaktır diye düşünüyorum. Bunu erken ilan etmesi gerekmez. Erken ilan etmek yıpranma da yaratır. Ama gidişat o. İkinci ihtimalde mutlak butlan çıkarsa tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçecek. Zaten bu her gün konuşuluyor. O zaman parti ikiye ayrılabilir.