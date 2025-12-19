Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu'nun 16 Aralık Salı günü gerçekleştireceği ilk toplantısı Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ertelenmişti.
CAO Yürütme Kurulu, ilk toplantısını 22 Aralık saat 13.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında CAO'nun Ankara Çevre Sokak'ta bulunan binasında yapacak.
Toplantıya Genel Başkan Özgür Özel ve CAO Yürütme Kurulu üyelerinin yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve CAO Genel Koordinatörü Bülent Tezcan da katılacak.
CAO Yürütme Kurulu üyeleri şöyle:
Adalet Politika Kurulu Başkanı: Şule Özsoy Boyunsuz
Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı: Aylin Nazlıaka
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı: Gamze Taşcıer
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı: Seyit Torun
Dışişleri Politika Kurulu Başkanı: Ömer Kaya Türkmen
Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı: Ümit Özlale
Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı: Sevgi Kılıç
Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı: Kerim Rota
İçişleri Politika Kurulu Başkanı: Murat Bakan
Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı: Seda Kaya Ösen
Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı: Suat Özçağdaş
Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı: Atilla Kezek
Sağlık Politika Kurulu Başkanı: Kayıhan Pala
Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı: Yalçın Karatepe
Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı: Sencer Solakoğlu
Ticaret Politika Kurulu Başkanı: Emre Kartaloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Cumhurbaşkanlığı'na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı: Barış Övgün