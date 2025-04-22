CHP’nin erken seçim planı ortaya çıktı

CHP “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingini Konya’da düzenleyecek! Özgür Özel liderliğinde Yozgat’taki etkiyi tekrar yaratmayı hedefleyen CHP, erken seçim için imza kampanyasında da büyük ilerleme kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bir sonraki durağını Konya olarak belirledi. 3 Mayıs Cumartesi günü Konya’da düzenlenecek miting için hazırlıklara başlayan CHP, AKP’nin güçlü olduğu şehirlerde ses getirmeyi hedefliyor. Yozgat mitingindeki başarıyı Konya’da tekrarlamayı planlayan parti kurmayları, “Türkiye’nin gündemine oturacak bir miting olacak.” dedi. Ayrıca, erken seçim için başlatılan imza kampanyasında hedefin üçte birinin aşıldığı açıklandı.

MİTİNG TAKVİMİ HIZ KESMİYOR

MYK toplantısında, Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle başlatılan miting takvimi ve erken seçim gündemi ele alındı. CHP, yarın (23 Nisan) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Ankara’da Birinci Meclis önünde saat 17.00’de miting düzenleyecek. Özgür Özel, otobüs üzerinden halka hitap edecek ve ardından Anıtkabir’e “Ulusal Egemenlik Yürüyüşü” gerçekleştirilecek. 26 Nisan Cumartesi günü ise miting Mersin’de devam edecek.

KONYA’DA YOZGAT ETKİSİ HEDEFİ

CHP, 3 Mayıs’ta Konya’da düzenlenecek miting için kolları sıvadı. AKP’nin “kalesi” olarak görülen Yozgat’taki mitingin başarısını örnek alan parti, Konya’da da benzer bir coşku yaratmayı amaçlıyor. Kurmaylar, “Yozgat’ta tabloyu değiştirdik, bunu Konya’da da göstereceğiz.” diyerek iddialı bir hazırlık sürecine girdi. Genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan bir heyet, mitingin ses getirmesi için çalışmalara başladı. CHP, Konya mitingiyle hem yerel hem de ulusal gündemde güçlü bir mesaj vermeyi hedefliyor.

İMZA KAMPANYASINDA BAŞARI

Erken seçim talebiyle başlatılan imza kampanyasında hedeflenen 28 milyon imzanın üçte birinden fazlasına ulaşıldı. Kurmaylar, kampanyanın son tarihi olmadığını belirtirken, “İmzalar toplandığında bağımsız bir kuruluş denetim yapacak. İl ve ilçe bazında isim eşleşmelerini ayıklıyoruz, ardından Türkiye genelinde bir denetim olacak.” dedi. Kampanyanın tamamlanmasıyla erken seçimin kaçınılmaz hale geleceği savunuluyor.

“SEÇİM KAÇINILMAZ OLABİLİR”

CHP kurmayları, ekonomik sorunların devam etmesi ve toplumsal muhalefetin yükselmesi durumunda erken seçimin zorunlu olacağını öne sürdü. “Yaz sonuna doğru CHP’nin oy oranı yüzde 40’ları aşarsa, mitingler coşar ve herkes erken seçim isterse, seçimden başka seçenek kalmaz. Demokratik rejimlerde bu böyledir.” değerlendirmesinde bulunan kurmaylar, ekonomideki kötü gidişatın bu süreci hızlandırabileceğini ifade etti.