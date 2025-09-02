CHP’nin Eylül ayında 14 davası var! İşte tam liste

Düzenleme:
Başta İBB olmak üzere belediyelere üst üste soruşturma açılan CHP’nin Eylül ayında 14 davası bulunuyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bu ay görülecek davaları tek tek sıraladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından eylül ayı yargı takvimini paylaştı.

Çelik’in paylaştığı takvimde eylül ayında Cumhuriyet Halk Partisi’nin 14 davasının olduğu görüldü.

Çelik, mücadelelerini demokratik yollardan sürdüreceklerinin altını çizerek “Sadece biz değil, Türkiye’nin tüm fertleri kazanacak” diye vurguladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik’in paylaştığı takvime göre bu ay içinde görülecek davalar arasında Beykoz Belediyesi, Saraçhane eylemlerinde tutuklanan öğrencilerin yargılandığı dava, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırı davası ve Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası yer alıyor.

