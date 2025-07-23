CHP'nin İmamoğlu şartı Ankara'yı salladı! İktidara yakın yazar köşesinden duyurdu...

Hem MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın hem de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un CHP ziyareti öncesi çarpıcı kulisleri yandaş kalem Abdulkadir Selvi köşesinden yazdı. Selvi, görüşmeden önce CHP’nin Meclis komisyonunda yer alması için terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili hukuki zemini hazırlamak olmasın, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması için gerekli yasal düzenlemeleri de hazırlanması şartını ileteceğini açıkladı.

AÇILIM TİYATROSU MECLİS’E TAŞINIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın çıkışıyla başlayan yeni açılım sürecinde son perde teröristlerin silahları yakmasıyla devam etti. Son olarak teröristlerin silahları yakması Meclis’e taşınacak. Bilindiği üzere komisyon için hem MİT Başkanı İbrahim Kalın hem de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turlarına başladı.

CHP’DEN İMAMOĞLU ŞARTI

CHP’nin komisyonda yer alıp almayacağı tartışılırken, yandaş kalem Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında çarpıcı bir kulisi paylaştı. Selvi, CHP’nin komisyon için ‘İmamoğlu’ şartını Numan Kurtulmuş ve İbrahim Kalın’a ileteceğini yazdı. Selvi, “Komisyonun görevi sadece PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili hukuki zemini hazırlamak olmasın, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması için gerekli yasal düzenlemeleri de hazırlasın istiyorlar” dedi.

“İMAMOĞLU’NUN TUTUKSUZ YARGILANMASINI SAĞLAYACAK, HUKUKİ DÜZENLEMELER YAPILSIN”

CHP’nin komisyona ilişkin görüşlerine dair Selvi şu bilgileri verdi;

“1. Komisyonun görev tanımı dar olmasın, çerçevesi geniş olsun.

2. Komisyonun görevi sadece PKK’nın silah bırakma ve tasfiye süreciyle sınırlandırılmasın acil sorunlara da hukuki çözümler getirsin.

3. Selahattin Demirtaş başta olmak üzere cezaevindeki DEM’li siyasetçilerle ilgili düzenleme yapılırken daha acil bir sorun olarak Ekrem İmamoğlu’nun durumuna el atılmaması beklenemez. Selahattin Demirtaş cezaevinden çıksın ama Ekrem İmamoğlu da cezaevinde kalmasın. İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanlarının yargılanmasına yeni bir hukuki çerçeve oluşturulsun.

4. Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanmasını sağlayacak olan hukuki düzenlemeler yapılsın.

5. İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu olarak yargılanan belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması sağlanmalı. Belediyelere kayyum atanmasına son verecek yasal düzenlemeler hazırlanmalı.”