CHP'nin süreç komisyonunun İmralı'ya yapacağı ziyarete ilişkin toplantı sona erdi. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda ziyaret konusunun kurullarda değerlendirilmeye devam edileceği, nihai karar yarın (21 Kasım) açıklanacağı öğrenildi.

Öte yandan toplantıda süreç komisyonunun üyesi olan CHP'li vekiller de yer aldı.

'İMRALI'YA ZİYARETE OLUMLU BAKIYORUZ'

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler AKP'nin İmralı ziyaretine yönelik kararını açıkladı. 1 saatlik toplantı sonrası açıklamada bulunan Güler 'İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz' dedi.

YARIN KOMİSYON TOPLANIYOR

İktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği süreçle ilgili atılacak yasal adımları planlaması için TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, en kritik kararlarından biri vermek üzere yarın toplanacak.

Yarın saat 14.00'te toplanacak komisyon, İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşülüp görüşülmeyeceğini oylayacak. Eğer oylamada İmralı'ya gidilmesine yönelik bir karar çıkarsa komisyon içinden belirlenecek bir heyet Öcalan ile görüşecek.

OYLAMA ÖNCESİ AKP-MHP GÖRÜŞMESİ

Yarınki oylama öncesi MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala ile görüştü. Güler'in Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, görüşmenin İmralı ziyareti ile ilgisinin olmadığını belirterek "Hukuki bir mesele, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

AKP'NİN TOPLANTISI SONA ERDİ

AKP de oylamadaki tavrını belirlemek için bugün bir araya geldi. AKP'li komisyon üyeleri, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığında TBMM'de toplandı. 15.30'da başlayan toplantı yaklaşık bir saat sürdü. Sözcü TV'nin aktardığına göre toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Abdullah Güler, "Olumlu bakıyoruz" dedi.

DEM PARTİ'NİN HEYETE VERECEĞİ İSİM KESİNLEŞTİ

Öte yandan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bugün düzenlediği basın toplantısında komisyondan ziyarete onay çıkacağını umduklarını söyledi. CHP’ye de seslenen Doğan, "Biz ana muhalefet partisine yakışanın barış mücadelesinin ön saflarında yer almak olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kendilerine yakışan da yaraşan da bu" ifadelerini kullandı. Doğan, ziyaretin gerçekleşmesi halinde heyette DEM Parti adına partinin grup başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yer alacağını da açıkladı.