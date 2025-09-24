CHP'nin İstanbul kongresi devam edecek: YSK'dan karar çıktı

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle bugün yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Bunun üzerine kongreyi düzenleyen Sarıyer İlçe Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak görüş talep etti.

YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu noktayı koydu: Mahkeme kararının uygulanabilirliği yok

Bugün saat 13.30’da olağanüstü toplanan YSK, kongre için kararını verdi. YSK Başkanı Yener, kongrenin durdurulmasının Anayasa’ya göre mümkün olmadığını belirterek kongre için ‘devam’ kararının çıktığını açıkladı.

Ahmet Yener, "Kurulumuz saat 13.30'da yaptığı toplantı sonucunda daha önce kararlarda da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması Anayasa'nın 79. ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongre'nin devamına karar vermiştir" ifadelerini kullandı.