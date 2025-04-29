CHP’nin jammer açıklamasına Bakan Ali Yerlikaya’dan tepki! “Yetkisiz kullanımı suç teşkil ediyor”

Valizlerin içinde para dolu iddialarına karşı CHP’den yapılan açıklamada bunların güvenlik amacıyla kullanılan sinyal kesici seyyar jammerlar olduğu belirtilmişti. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nden jammer açıklaması geldi. Emniyet, belediye başkanlarının jammer kullanmasının yasak ve yetkisiz olduğunu açıkladı. Müdürlük, açıklamasında belediye başkanlarının jammer kullanamayacağını, ve yetkisiz kullanmanın suç olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da kendisinin jammer kullamadığını dile getirip Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun bir oteldeki görüşmesinden önce korumalar tarafından kameraların bantla kapatılmasını da değerlendiren Bakan Yerlikaya, "Bizim koruma arkadaşlarımızın böyle bir uygulaması yok" diyerek şunları söyledi:

"Gidilen bir otelde güvenlik kamerasını bantla kapatmak bir cüret işidir. Hiçbir koruma polisimiz, böyle bir şey yapmaz.. Bakanlarımızın böyle bir uygulaması yok. Güvenlik kameralarının bantla kapatılması, bavullarla jammer taşınması... Bunlar benim bildiğim, duyduğum işler değil. Kendinden eminsen, şeffafsan neden kamera kapatırsın ki."

Gözaltına alınan şüpheliler arasında 12 Ekim 2024 tarihli görüntülerde yer alan ve güvenlik kamerasının görüntü almasını engellediği tespit edilen Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen de ifadesinde kendisine konuyla ilgili sorulan sorulara şöyle cevap verdi: “Görüntülerde elinde valiz taşıyan kişi benim. Valizin içerisinde jammer cihazı bulunmaktadır. Genelde bu cihazın bir yere götürülmesini ekip şefleri söyler." dedi. Bu iş rutin olarak, önlem amaçlı yapıldığına dikkat çeken Çağlar, "Bana valiz verildi. ben de götürdüm. Ayrıntısını sorgulamadım. Cihazın bahse konu yere getirildiği hakkında da bilgim yoktur" beyanını verdi.

Bu arada İBB soruşturmasıyla gündeme gelen “otelde gizli toplantı” konusuyla ilgili cevap bekleyen sorular dikkat çekiyor.

Merak konusu olan sorular şöyle:

*İBB’nin pek çok tesisi ve idare binaları, toplantı salonları varken böyle bir toplantı için niye bir otel seçildi?

*Gizli bir toplantı değilse niçin güvenlik kameraları bantlanarak görüntü kaydına engel olundu?

*Para dolu olduğu iddia edilen bavulların içinde iletişim kesici jammerler varsa bunların kullanımıyla ilgili yasal prosedürler yerine getirilmiş mi?