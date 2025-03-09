CHP'nin kilit ismi yeni parti kuruyor! Ünlü gazeteci açıkladı

42 yıl boyunca CHP'de birçok görev üstlenen Gürsel Tekin 2024 Şubat ayında partisinden istifa etmişti.

Tekin'in yeni parti kuracağını gazeteci Saygı Öztürk duyurdu.

Konuyu köşesine taşıyan Öztürk'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Kararsız seçmenin oyuna talip olan yeni bir siyasi parti kuruluş çalışmalarının sonuna yaklaşıldı.

Partinin adı "Kararsızlar Partisi" olacak. Her meslekten kurucu bulunacak. Kuruluş çalışmaları 42 yıl önce CHP'ye üye olan, Kadıköy CHP Gençlik kolları Başkanlığı, ilçe yöneticiliği, il yöneticiliği, il başkanlığı, CHP Genel Sekreterliği, Genel Başkan Yardımcılığı, milletvekilliği görevlerinde bulunmuş olan 2024 yılının şubat ayında partisinden istifa eden Gürsel Tekin'in öncülüğünde yürütülüyor.

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NEDEN YENİ BİR PARTİ?

2011-2023 yılları arasında milletvekilliği yapan Gürsel Tekin, 2024 yılının şubat ayında, partisinden istifa etti. Nedeni, Genel Başkan Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun telefonlarına, mesajlarına dönmemesi etkili oldu. "Niçin yeni bir parti?" diye sorduğumda şunları söyledi:

Gürsel Tekin

"TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİ KARARSIZLAR"

"Bütün yaşadığım olaylardan bağımsız olarak bir siyasetçi, bir seçmen olarak Türkiye'nin bugün yaşadığı yoksulluk, sefalet, psikolojik sorunların üstesinden gelebilecek yeni bir siyasi harekete ihtiyaç olduğunu, son 5 aylık saha çalışmamız gösterdi. Yüzde 40'a yakın kararsızlar var. Bütün hedefimiz kararsız kitlenin taleplerini, ülkenin sorunlarını çözmek. Tam bir halk hareketi olacak. 'Ne alacağım değil, ne vereceğim' diyenler partimizde yer alacak. Şu an kurulu 6 siyasi parti de bize koşulsuz katılacak.

Normalleşerek gittikçe iktidara benzeyen ya da geçmişte iktidarda olup bugün dışarda kalan isimlerin oluşumlarına vatandaş güvenmiyor. Bu durum anketlere de yansıyor. Her siyasi parti kendi işine gelen anketi yapıyor. Sonra kararsız seçmeni son kullandığı oya göre değerlendirip kendini birinci ilan ediyor. Vatandaş derdini anlatacak kapı arıyor. Türkiye'nin birinci partisi kararsızlar. Bu gerçeği kimse görmezden gelemez.