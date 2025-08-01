CHP'nin komisyon sözcüleri belli oldu!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
CHP'nin komisyon sözcüleri belli oldu!

TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair kurulacak komisyon öncesi CHP, hazırlık toplantısı yaptı. Toplantıda komisyonda parti adına kimlerin sözcülük edileceği belirlendi.TBMM'de Terörsüz Türkiye süreci için kurulacak komisyonun ilk toplantısı 5 Ağustos Salı günü yapılacak. Söz konusu toplantıdan önce, CHP'li 10 komisyon üyesi Genel Merkez'de toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel önderliğinde yapılan toplantıda partinin komisyon sözcülerinin, Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen olması kararlaştırıldı.

CHP'DEN KOMİSYONA HAZIRLIK TOPLANTISI


Komisyon hazırlık toplantısı, CHP’li 10 komisyon üyesinin katılımıyla saat 13.15’te başladı. CHP Genel Başkanı Özel’in, Kahramankazan programlarının ardından katılarak başkanlık ettiği hazırlık toplantısı, yaklaşık 4 saat sürdü.

KOMİSYON SÖZCÜLERİ BELLİ OLDU


Toplantıda, CHP’li komisyon üyeleri, sürece ilişkin kendi görüş ve önerilerini aktardı. Partinin komisyon sözcülerinin, Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen olması kararlaştırıldı. CHP’nin, salı günü düzenlenecek ilk toplantıda, komisyonun adına yönelik önerisini paylaşacağı öğrenildi.

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