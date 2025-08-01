CHP'nin komisyon sözcüleri belli oldu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel önderliğinde yapılan toplantıda partinin komisyon sözcülerinin, Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen olması kararlaştırıldı.

CHP'DEN KOMİSYONA HAZIRLIK TOPLANTISI



Komisyon hazırlık toplantısı, CHP’li 10 komisyon üyesinin katılımıyla saat 13.15’te başladı. CHP Genel Başkanı Özel’in, Kahramankazan programlarının ardından katılarak başkanlık ettiği hazırlık toplantısı, yaklaşık 4 saat sürdü.

KOMİSYON SÖZCÜLERİ BELLİ OLDU



Toplantıda, CHP’li komisyon üyeleri, sürece ilişkin kendi görüş ve önerilerini aktardı. Partinin komisyon sözcülerinin, Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen olması kararlaştırıldı. CHP’nin, salı günü düzenlenecek ilk toplantıda, komisyonun adına yönelik önerisini paylaşacağı öğrenildi.