CHP'nin kurultay davalarında flaş gelişme

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali ve Genel Başkan Özgür Özel’in tedbiren görevden alınması talebiyle açılan dava, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım atayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dosyayla birleştirildi.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te düzenlenen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali ve Özel’in yanı sıra MYK, PM ve YDK üyelerinin görevden alınması istemiyle İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, 18 Eylül’de gerekçeli karar açıklandı.

Halk TV’nin aktardığına göre, mahkeme, davacı Özlem Erkan’ın açtığı bu davanın İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki CHP İstanbul İl Kongresi davasıyla birleştirilmesine karar verdi. Hatırlanacağı üzere aynı dosya kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tedbiren görevden alınmış, yerine kayyım olarak Gürsel Tekin atanmıştı.

Gerekçeli kararda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyanın incelendiği, her iki davanın taraflarının ve gerekçelerinin aynı olduğu kaydedildi.

Mahkeme, dosyalar arasında “hukuki ve fiili irtibat” bulunduğuna dikkat çekerek, delillerin birlikte değerlendirilmesinin yararlı olacağına hükmetti.