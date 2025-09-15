CHP'nin kurultay davasında karar çıktı

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada karar çıktı. Duruşma 'tedbirsiz' 24 Ekim(2025)'e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 4 kurultay delegesinin CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan'da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'na yönelik açtığı "yok hükmünde olduğunun tespiti (mutlak butlan), iptali" ve "tedbir kararının istenmesi” talebiyle açtığı dava dosyaları birleştirilmişti.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bugün 4. duruşması gerçekleşti.

