CHP'nin kurultay davasında karar çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin kurultay davasında karar çıktı

CHP'nin 'şaibeli' olduğu iddiasıyla görülen kurultay davasında karar çıktı. Dava 'tedbirsiz' ertelendi.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada karar çıktı. Duruşma 'tedbirsiz' 24 Ekim(2025)'e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 4 kurultay delegesinin CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan'da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'na yönelik açtığı "yok hükmünde olduğunun tespiti (mutlak butlan), iptali" ve "tedbir kararının istenmesi” talebiyle açtığı dava dosyaları birleştirilmişti.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bugün 4. duruşması gerçekleşti.

CHP'nin tarihi 'kurultay davası' başladı!CHP'nin tarihi 'kurultay davası' başladı!

Ahmet Hakan dava sürerken 'kurultay' davasının sonucunu açıkladı! Sosyal medya onu konuşuyorAhmet Hakan dava sürerken 'kurultay' davasının sonucunu açıkladı! Sosyal medya onu konuşuyor

FLAŞ! Rasim Ozan Kütahyalı kurultay davasından çıkacak sonucu şimdiden açıkladı!FLAŞ! Rasim Ozan Kütahyalı kurultay davasından çıkacak sonucu şimdiden açıkladı!

CHP’nin kurultay davası bugün! Herkesin gözü bu davadan çıkacak karardaCHP’nin kurultay davası bugün! Herkesin gözü bu davadan çıkacak kararda

CHP gündemi yandaşı rahatsız etti! Mahkemeye dikkat çeken çağrı…CHP gündemi yandaşı rahatsız etti! Mahkemeye dikkat çeken çağrı…

Saray'ın derin kulağı Abdulkadir Selvi açıkladı! CHP'de yeri göğü inletecek olayı tek tek yorumladıSaray'ın derin kulağı Abdulkadir Selvi açıkladı! CHP'de yeri göğü inletecek olayı tek tek yorumladı

Son Haberler
Uzmanlar uyarıyor! Solunum sağlığınız tehlikede
Uzmanlar uyarıyor! Solunum sağlığınız tehlikede
Barış Alper Yılmaz gerçeğini sadece o yazabildi. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Barış Alper Yılmaz gerçeğini sadece o yazabildi. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi başladı! İmzayı attı sözünü verdi
Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi başladı! İmzayı attı sözünü verdi
Bebek’te skandal! Sosyete Waffle’cısı kız çocuğuna istismardan cezaevine girdi: Aralarında 27 yaş farkı var
Sosyete Waffle’cısına kız çocuğuna cinsel istismar suçlaması! Cezaevine girdi
CHP davası ertelendi borsa tırmanışa geçti!
CHP davası ertelendi borsa tırmanışa geçti!