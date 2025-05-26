CHP'nin kurultay davasında yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin kurultay davasında yeni gelişme

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Dava 30 Haziran'a ertelendi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Mahkeme ihtiyati tadbir kararlarının reddine karar verdi. Bir sonraki duruşma 30 Haziran'da yapılacak

Eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ve bazı CHP'li delegelerin başvuruları sonrası Özgür Özel'in genel başkanı seçildiği 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davalar birleştirildi.

Davada ikinci duruşma görülecek. İlk duruşmada hakim kurultaya katılım listesi, mazbata, alınan kararları istedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı ancak Kılıçdaroğlu ifadeye gitmeyeceğini belirtti.

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