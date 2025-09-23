CHP’nin kurultay sonrası planı belli oldu: Bu hafta çok hareketli geçecek

CHP’de Pazar günü gerçekleşen olağanüstü kurultayda Genel Başkan Özgür Özel bir kez daha seçildi. Kurultay davasını boşa çıkarmak için yapılan olağanüstü kurultay sonrası parti kurmayları “Mutlaka haber olsun diye son kurultayımıza karşı da başka girişimler olacak. Ancak yasalar da YSK kararları da ortadadır. Bu saatten sonra CHP’lilerin iradesini kimse tartışamaz” yorumunu yaptı.

‘DAVALAR KONUSUZ HALE GELDİ’

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, kurultayda güven oylaması yapılması ve yönetime güvensizlik oyu verilmesine ilişkin konuşan partililer “Delegelerimiz kurultay için imza toplarken, topladıkları dilekçede ‘21. olağanüstü kurultaya rağmen kötü niyetli çaba ve partiye saldırılar devam etmektedir. Bu durumda CHP’nin kurultay delegeleri olarak bizlerin duruma el koyması ve tüzüğün 48. maddesi uyarınca seçimli olağanüstü kurultay çağrısı yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Partimizin genel başkanı ve kurultayda seçilmiş organlarına güvenimiz tamdır. Ancak seçimli kurultay yapılabilmesi için tüzüğün 48/5. fıkrası uyarınca çağrı gündemine ‘güvenoyu ve seçim maddesi’ ibaresinin konulması zorunlu olduğundan bu zaruret nedeniyle gündeme ‘güvenoyu’ maddesinin konulduğunun da bilinmesi gerekir’ yazıyordu. Şaibe iftirasına maruz kalan delege bu seçimde oy kullanmadı. Güvensizlik oyuyla partinin suçlanan kurultayları da geçersiz sayıldı. Delege de yeni yapılan seçimle mevcut yönetimi seçti. Teknik bir işlemle davalar konusuz hale geldi” değerlendirmesini yaptı.

KURULTAY SONRASI PLAN BELLİ OLDU

Öte yandan kurultay sonrası CHP’nin planı belli oldu. CHP lideri Özgür Özel yarın İstanbul’da, Filistin Başkonsolosluğu önünde Filistin’e destek mitingi yapacak. Özel, perşembe günü Elazığ depreminde ağır hasar gören ve yeniden yapılan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılışı için Elazığ’a gidecek. Cuma günü ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilirkişi davasına katılacak. Cumartesi günü Afyon mitingini gerçekleştirecek olan Özel, mitingten önce tüzük gereği Parti Meclisi’ni toplayacak ve Merkez Yönetim Kurulu’nu açıklayacak. Özel, pazar günü de maden yasasına karşı zeytinlikleri için mücadele eden Muğlalıların yanına gidecek ve orada da bir miting gerçekleştirecek.

Partinin yeni Yüksek Disiplin Kurulu’nun ise cuma günü aralarında Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş’ın da olduğu bazı isimlerin ihraç dosyalarını görüşmesi bekleniyor.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre ise CHP’de Parti Meclisi Cumartesi günü toplanacak. Yeni dönemin ilk Parti Meclisi toplantısında MYK belirlenecek. MYK'da değişiklik olmayacağı öğrenildi.