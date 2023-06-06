CHP'nin kurultay takvimi açıklandı

CHP'de kurultay takviminin detayları belli oldu. Bugün yapılan toplantının ardından takvimin başlangıcı belirlenirken, 5 Ağustos'ta ilçe 16 Eylül'de ise il kongreleri yapılacak.

Olağan kurultay ise il kongrelerinin bitiminin ardından, Parti Meclisi'nin (PM) belirleyeceği tarihte yapılacak.

DELEGE SEÇİMLERİ 3 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP'de yaşanan gelişmelerin sonucunda kongre takvimi başlatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilediği MYK'da alınan kararla, kurultay süreci başlatıldı.

7 Haziran'dan (yarın) itibaren başlatılan takvimde ilk olarak muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş üye çizelgeleri hazırlanacak. İlçe Kongresi Delege Seçimleri 3 Temmuz'da başlayacak, 30 Temmuz'da sona erecek.

OLAĞAN KURULTAY İL KONGRELERİNİN BİTİMİNİN ARDINDAN YAPILACAK

5 Ağustos'ta ise ilçe kongreleri başlayacak. İlçelerde yapılacak kongreler 10 Eylül Pazar günü sona erecek.

CHP'den paylaşılan kongre takvimine göre il kongreleri 16 Eylül Cumartesi günü başlatılacak, 15 Ekim Pazar günü bitirilecek.

Olağan kurultay ise il kongrelerinin bitiminin ardından, Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte yapılacak.