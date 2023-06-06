CHP'nin kurultay takvimi açıklandı

CHP'de kongre takvimi paylaşılırken olağan kurultay il kongrelerinin bitiminin ardından yapılacak.

CHP'nin kurultay takvimi açıklandı

CHP'de kurultay takviminin detayları belli oldu. Bugün yapılan toplantının ardından takvimin başlangıcı belirlenirken, 5 Ağustos'ta ilçe 16 Eylül'de ise il kongreleri yapılacak.

Olağan kurultay ise il kongrelerinin bitiminin ardından, Parti Meclisi'nin (PM) belirleyeceği tarihte yapılacak.

DELEGE SEÇİMLERİ 3 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP'de yaşanan gelişmelerin sonucunda kongre takvimi başlatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilediği MYK'da alınan kararla, kurultay süreci başlatıldı.

7 Haziran'dan (yarın) itibaren başlatılan takvimde ilk olarak muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş üye çizelgeleri hazırlanacak. İlçe Kongresi Delege Seçimleri 3 Temmuz'da başlayacak, 30 Temmuz'da sona erecek.

OLAĞAN KURULTAY İL KONGRELERİNİN BİTİMİNİN ARDINDAN YAPILACAK

5 Ağustos'ta ise ilçe kongreleri başlayacak. İlçelerde yapılacak kongreler 10 Eylül Pazar günü sona erecek.

CHP'den paylaşılan kongre takvimine göre il kongreleri 16 Eylül Cumartesi günü başlatılacak, 15 Ekim Pazar günü bitirilecek.

Olağan kurultay ise il kongrelerinin bitiminin ardından, Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte yapılacak.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Son Haberler
Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe Güncel
Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunan mevkidaşı ile görüştü Güncel
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunan mevkidaşı ile görüştü
Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı arasında görüşme Siyaset
Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı arasında görüşme
06-06-2023 e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? Güncel
06-06-2023 e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor?
Yıkım kararı gerçeği ortaya koydu: Türbe denilen alandan insan ve hayvan kemikleri çıktı Güncel
Yıkım kararı gerçeği ortaya koydu: Türbe denilen alandan insan ve hayvan kemikleri çıktı
4 bin 500 kişiye mezar olmuştu, Ebrar Sitesi aileleri, harekete geçiyor Güncel
4 bin 500 kişiye mezar olmuştu, Ebrar Sitesi aileleri, harekete geçiyor