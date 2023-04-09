CHP’nin Mersin listesindeki iddia ortalığı karıştırdı. Hırsızlık, tehdit, kasten yaralama

CHP'nin Mersin listesinde yer 1963 doğumlu Hasan Ufuk Çakır'ın aday gösterilmesi tepki topladı.

Çakır'ın 2006 yılından bu yana hırsızlık, tehdit, kasten yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, tehdit ve hakaret gibi olaylara karıştığı, bunun resmi kayıtlara geçtiği iddia edildi.

Hasan Ufuk Çakır'ın aday olmasına CHP kanadından büyük tepki gösterildiği ve "Böyle bir profilin partimizden çok kritik bir zaman aralığında aday gösterilmesi büyük hatadır. Bunun ortaya çıkaracağı zararın telafi edilmesi mümkün değildir. Tarihimizin en önemli seçimine giderken böyle hatalar kabul edilemez" yorumları yapıldığı iddia edildi.

Çakır'ın adaylığının Mersin CHP teşkilatında büyük kopuşlara neden olacağı aktarıldı.