CHP'nin Milli İrade Mitingi Afyon'da başladı

CHP'nin Afyonkarahisar mitingi başladı. CHP lideri Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda vatandaşlara sesleniyor.

CHP'nin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitiglerinin 57'ncisi Afyonkarahisar'da başladı.

Özgür Özel'in konuşması öncesi Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okundu.

ÖZGÜR ÖZEL ZAFER MEYDANI'NDA KONUŞUYOR

Özgür Özel konuşmasında "Birleri kalabalıklardan korkarken gücü milletten değil Amerika arayayım derken buraya Milli İradeyi göstermeye, patron benim ben seçerim diyenler gelmiş" dedi.

'MEYDAN İSTİFA DİYE İNLİYOR'

Özgür Özel konuşmasında 'Ak Parti'nin kalesi olan yerde meydan inliyor, şimdi meydan istifa diyor hadi bakalım Erdoğan kurtarsın seni Trump Afyonluların elinden" diye seslendi.

İşte Özgür Özel'in konuşmasında dikkat çeken bölümler:

Ne oldu? Meşruiyet uçtu gitti. Meşruiyet bu meydanda olacakken Trump'ta arandı. Şimdi meydan istifa diyor. Hadi bakalım Erdoğan kurtarsın seni de Trump'ta göreyim Afyonluların elinden. Hadi bakalım.

-Bu iktidar sadece zengine iyi gelen yandaşa iyi gelen bir iktidardır. Buradan ısrarla söylüyorum en zengin yüzde 20 toplam gelirin yüzde 80'ini alıyor, bu memlekette en zengin yüzde bir yüz kişinin en zengini gelirin yarısını alıyor geri kalan 99 kişi kalan yarısını bölüşüyor, biz CHP olarak kimsesizlerin kimsesi olmaya geliyoruz...

-Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel miting öncesi sosyal medya hesabı üzerinden "Afyonkarahisar’dayız! Kurtuluşun şehrinde adalet için meydanlardayız!" diyerek mesaj paylaşmıştı.

