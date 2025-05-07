CHP'nin mitingi öncesi bomba ihbarı! Resmi açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin mitingi öncesi bomba ihbarı! Resmi açıklama geldi

Son dakika haberi... CHP'nin bugün Beyazıt Meydanı’nda yapacağı miting öncesi bomba ihbarı yapıldı. CHP söz konusu iddiaları yalanladı.

Her çarşamba farklı bir ilçede miting yapma kararı alan CHP, 3'üncü mitingi bugün Beyazıt'ta gerçekleşecek. CHP'nin Beyazıt Meydanı’nda yapacağı miting öncesi bomba ihbarı yapıldığı öne sürüldü. Miting yapılacak alanda bomba araması gerçekleştirildiği iddia edildi.

CHP YALANLADI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ihbarı yalanladı. Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın yayın organlarında geçen 'Beyazıt Meydanı’nda bomba ihbarı yapıldı' şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi makamlarla görüştüm. Bomba araması her mitingde yapılan rutin uygulamadır. Bir ihbar bulunmuyor.

Akşam saat 20.30’da millet iradesine sahip çıkmak için Beyazıt Meydanı’ndayız."

Son Haberler
22 metrelik tekne batıyordu: Bodrum'da nefes kesen kurtarma operasyonu!
Bodrum’da tehlikeli anlar: Batıyordu!
Bingöl’de feci kaza: 7 yaralı, 2’si ağır!
Bingöl’de feci kaza: 7 yaralı, 2’si ağır!
Cübbeli Ahmet depremden sonra gökyüzüne el attı! Söyledikleri yok artık dedirtti
Cübbeli Ahmet depremden sonra gökyüzüne el attı! Söyledikleri yok artık dedirtti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan önemli açıklamalar
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan önemli açıklamalar
Köprü bariyerine çarpan otomobil asılı kaldı
Köprü bariyerine çarpan otomobil asılı kaldı