CHP’NİN MUHALEFETİ NEDEN TARTIŞILIYOR?

Yerel seçimde birinci parti olmayı başararak erken ya da zamanında yapılacak bir seçimde Cumhurbaşkanlığını ve Meclis çoğunluğunu rahatlıkla kazanacakları izlenimi vermişlerdi.

Ancak yerel seçimden bugüne kadar geçen zaman içinde bir yandan parti içi çekişmeler bir yandan siyasette günlük polemiklere kendilerini fazla kaptırmaları yüzünden yıpranma sürecine girdiler.

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Kırk yıllık CHP’li seçmenler bile partilerinin iktidara geldiğinde nasıl bir program uygulayacağını bilmiyor.

Örneğin ekonomi politikaları nedir, enflasyonu hangi önlemlerle düşürecekler, işsizliği azaltmak için neler yapacaklar, konut sorununa çözüm önerileri nedir?

Meydanlarda “Geçen yıl asgari ücretle 71 arabaşı çorbası içiliyordu, şimdi ancak 44 arabaşı çorbası içilebiliyor” demekle çözülmez ki sorunlar.

Aynı şekilde CHP’nin iktidar olduğunda eğitim, sağlık, adalet ve tarım alanlarında izleyecekleri yol da bir türlü açıklanmıyor nedense.

Meydanlarda “Geçen yıl asgari ücretle 83 porsiyon etli ekmek yenebiliyordu, şimdi sadece 66 porsiyon etli ekmek yenebiliyor” demekle çözülmez ki sorunlar.

Tırmanan şiddet olaylarını, patlayan suçları, tıka basa dolan cezaevlerini, işkence haline gelen ulaşımı, kamudaki büyük israfı, tuhaf ihale düzenini dert edinip ciddi şekilde tartışmaya açan CHP’li yetkililere de rastlanmıyor bir türlü.

Meydanlarda “Geçen yıl asgari ücretle155 adet tantuni alınıyordu, bu yıl sadece 92 adet alınabiliyor” demekle çözülmez ki sorunlar.

Dış politika konusunda da kafaları hayli karışık. Ne istiyorlar belli değil. İktidarın terörü bitirme iddiasıyla başlattığı yeni süreçle ilgili de net bir tavır ortaya koymuyorlar.

“Asgari ücretli geçen yıl 340 şiş cağ kebabı alırken bugün ancak 220 şiş cağ kebabı alabiliyor” demekle çözülmez ki sorunlar.

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“Geçim yoksa seçim var” sloganını durmadan tekrarlayıp kırmızı kartlı eylemler yaparak sonuç almaları gerçekten zor.

Ak Parti’nin karşısına güçlü, inandırıcı, şeffaf, anlaşılır bir iktidar programını alternatif olarak getirmeleri şart.

Böyle giderse vatandaş “Doğru düzgün muhalefet yoksa oy da yok” diyebilir, esas kırmızı kartı kendilerine gösterebilir.