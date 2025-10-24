Mahkeme davanın konusuz kaldığına hükmederek CHP'nin 'mutlak butlan' davasını reddetti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP''nin avukatı Çağlar Çağlayan'dan peş peşe açıklamalar geldi.

"SİYASALLAŞMIŞ YARGIDAN MEDET UMANLAR..."

Özgür Çelik'in açıklaması şöyle:

"2 yıllık görev sürecinden sonra olağan kongrede bir kez daha seçildiğimizin güzelliği ile başlayacaktık ki bu sabahki operasyonlar oldu.

Bu gördüğünüz mazbata CHP'nin siyasallaşmış yargı kararlarıyla dizayn edilemeyeceğinin ve o siyasallaşmış yargıdan medet umanların CHP'yi dizayn edilemeyeceğinin göstergesidir.

2 yıl önce yarışlı bir kongre ile seçildik. Partimiz 31 Mart'ta 1. olunca kongrelerimze, kurultaylarımıza davalar açılmaya başlandı."

"İSTİNAFTAN FARKLI BİR SONUÇ BEKLEMİYORUZ"

CHP''nin avukatı Çağlar Çağlayan da konuyla ilgili konuştu. Çağlayan "istinaftan farklı bir sonuç beklemiyoruz." dedi.

Çağlayan'ın "CHP'ye açılan davalarda bir hakimin yaptığı yanlış bir karar işleri bu duruma getirdi." çıkışı da dikkat çekti.