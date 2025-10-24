Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kazanarak 10.608,26 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,57 puan ve yüzde 0,86 artışla 10.699,82 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi yüzde 0,75 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile orman kağıt basım oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.800 ve 10.900 seviyeleri direnç, 10.600 ve 10.500 seviyeleri ise destek konumunda izleniyor.

YÜKSELİŞ GÜÇLENDİ

Borsa İstanbul'da, yurt içinde siyasi ve gündeme yönelik gelişmelerle yükseliş güçlendi. CHP Kurultay Davası'nın reddedilmesiyle endekse hızlı alımlar geldi.

BIST 100 endeksinde yükseliş hızlanarak yüzde 4'ün üzerine çıkarak 11 bin puanın üzeri görüldü. Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 7'yi aşarken, sınai ve hizmetlerde de yüzde 2'nin üzerinde prim görüldü. BİST 100 endeksi saat 12.16 itibari ile 11 bin 64 puan seviyesinde yer alıyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 11 baz puan düşüşle 256 puan seviyesine geriledi.