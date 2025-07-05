CHP'nin MYK toplantısında miting kararı!

CHP'li belediyelere operasyon dalga dalga devam ediyor. 19 Mart'ta İBB'ye yapılan operasyon ile başlayan süreçte İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dışında pek çok belediye başkanı gözaltına alınmıştı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin ve beraberindeki 12 kişiye gözaltı kararı verilmişti.

Ayrıca Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve beraberindeki 2 kişi gözaltı kararı verilirken, toplamda 18 kişi için gözaltı kararı verilmiş oldu.

Operasyonların ardından CHP, Ankara'daki Genel Merkez'de MYK toplantısı gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Toplantıda CHP, bugün akşam saat 20.30'ta yapılacak olan Amasya mitingini iptal etmeme kararı aldı. Özgür Özel'in açıklama yapması bekleniyor.

CHP'li Adana, Adıyaman ve Antalya belediyelerine şafak baskını! Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere ve Muhittin Böcek gözaltında...