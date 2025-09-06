CHP’nin olağanüstü kurultay kararının nedeni ortaya çıktı: “İktidarın planına büyük darbe” şeklinde yorumlandı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için dava süreci devam ederken dün üst üste gelişmeler yaşandı. YSK, CHP’nin itirazı sonrası 39. Kurultay sürecinin devam edeceği yönünde karar aldı. Böylece CHP’de ilçe kongreleri devam edecek. Ancak YSK, CHP’nin İstanbul İl Yönetimi için yaptığı itirazı ise reddetti.

CHP yönetimi yaşanan gelişmeler sonrası 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kararı aldı. 900'ün üzerindeki delege imzasıyla olağanüstü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevden uzaklaştırdığı 196 İstanbul üst kurul delegesi ise imzacılar arasında yer almadı.

CHP’NİN NEDEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

YSK’nın kararı sonrası CHP’nin neden olağanüstü kurultay kararı aldığı ortaya çıktı. Gazeteci Alican Uludağ sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmede CHP’nin iktidarın planına karşı hamle yaptığını vurguladı. Uludağ, “Eğer Ankara’daki mahkeme, Özgür Özel ve ekibini yönetimden uzaklaştırır ve Kemal Kılıçdaroğlu’na teslim ederse, dünkü YSK kararıyla birlikte bu kurultayı kimse durduramaz” dedi.

Alican Uludağ’ın paylaşımı şöyle:

"CHP lideri Özgür Özel, iktidarın 15 Eylül’de CHP’de yönetimi değiştirme planına karşı hamle yaptı. CHP, 21 Eylül‘de olağanüstü kurultay yapacak. Bunun anlamı şu: Eğer Ankara’daki mahkeme, Özgür Özel ve ekibini yönetimden uzaklaştırır ve Kemal Kılıçdaroğlu’na teslim ederse, dünkü YSK kararıyla birlikte bu kurultayı kimse durduramaz. YSK’da buna izin vermez . Kılıçdaroğlu 21 Eylül’de kurultayı yapmak zorunda olacak. Bu seçimden kaçamaz. Partiyi kurultaysız 1,5 yıl kurultaysız yönetme planı da boşa çıkacak."