CHP'nin olağanüstü kurultayı için YSK'dan karar çıktı

CHP'li bir delege, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvurmuş, başvurunun reddi üzerine delege Ankara İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. Ankara İl Seçim Kurulu da "ilçe seçim kurulunun kararının kesin olması" nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti...

Delege, ilçe ve il seçim kurullarının kararlarına karşı itirazını "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK'ye taşıdı...

Olağanüstü kurultay için kararını vermek üzere bugün toplanan YSK kararını verdi. Saat 15.30’da toplanan YSK, söz konusu başvuruyu reddetti. Böylece CHP’nin Pazar günü yapılacak kurultayının önünde bir engel kalmadı.

CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALMIŞTI

CHP'ye kayyum atanacağı iddia edilen Kurultay Davası'na karşı, parti delegeleri kritik bir hamle yaptı. 15 Eylül'deki duruşmadan önce delegeler, olağanüstü kurultay talebinde bulundu. Dört gün önce görülen bu davada, CHP'ye kayyum atanmasına karar verilseydi, 21 Eylül'deki kurultayda yeni genel başkan seçilecekti. Dava da 24 Ekim'e ertelendi.

CHP’nin yapacağı olağanüstü kurultay 21 Eylül Pazar günü yapılacak. Kurultayda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tek aday olarak delegelerin karşısına çıkacak.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Özel, Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kadrosunda değişiklik yapmayacak.

Ayrıca kurultayda blok liste yöntemiyle seçim önerilecek.

