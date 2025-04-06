‘CHP’nin olağanüstü kurultayı yok sayılabilir’ Flaş iddia! ATA Parti Genel Başkanı açıkladı

CHP’nin bugün düzenlenen kurultayında Özgür Özel, rekor bir oy oranıyla CHP’nin yeniden genel başkanı seçildi.

Öte yandan CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Berhan Şimşek, belirlenen zamanda adaylık başvurusunu tamamlayamadığı için aday olamadı. Berhan Şimşek’in, adaylık için yeterli delege imzasına ulaşamadığı da iddia ediliyor.

ATA Parti Genel Başkan Namık Kemal Zeybek, 97 imza aldığını söyleyen Berhan Şimşek’in Genel Başkan adaylığının yok sayıldığını belirterek, “Berhan Şimşek konuyu yargıya taşır 97 imzayı da belgelendirirse bu olağanüstü kurultay yok sayılır” dedi.

"BERHAN ŞİMŞEK, KONUYU YARGIYA TAŞIR 97 İMZAYI DA BELGELENDİRİRSE BU OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YOK SAYILIR"

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Zeybek, “Demokrat olduğunu söyleyenler,

97 imza aldığını söyleyen

Berhan Şimşek’in Genel Başkan adaylığını yok saydılar.

CHP’nin önceki “şaibeli kurultayı” tartışılabilir.

Şimdi ise, Berhan Şimşek

konuyu yargıya taşır 97 imzayı da belgelendirirse bu

olağanüstü kurultay yok sayılır.

Berhan Şimşek olayı CHP’yi

ele geçirenlerin ne sosyal ne de demokrat olmadıklarını

ortaya koymuştur.

CHP’nin bir gün bu bölücü terörist sevicilerden kurtulup,

Atatürk Çizgisine dönmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.