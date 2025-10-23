Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yenisini Eskişehir'de düzenleyecek.

Mitingin detaylarını CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce duyurdu.

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, CHP'nin düzenlemeye başladığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yeni adresi Eskişehir olarak belirlendi.

26 Ekim Pazar günü düzenlenecek mitinge dair Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sosyal medya hesabından yurttaşlara çağrıda bulundu.

Eskişehir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitingin saatini 16.00 olarak açıklayan Ünlüce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Genel Başkanımız Özgür Özel'in katılımıyla demokrasi için, adalet için, özgürlük için Cumhuriyet Meydanı'nda buluşuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Türk bayraklarıyla büyük mitinge davet ediyoruz."