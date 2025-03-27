CHP'nin seçim otobüsü kaçırıldı!

CHP Grubu, muhalif kanallara ceza yağdıran RTÜK'ü protesto etmek için basın açıklaması gerçekleştirdi.

RTÜK binası önünde toplanan CHP grubu adına Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır konuştu.

Başarır, konuşmasına "Bugün burada RTÜK'ün alışkanlık haline getirdiği uygulamalarından biri için, kara bir gün için buradayız" sözleriyle başladı.

CHP'den RTÜK önünde protesto!

RTÜK binasına gelmeden önce seçim otobüslerinin kaçırıldığını belirten Başarır, şöyle konuştu:

Muhalefeti susturmak, özgür yayınları tehdit etmek için çok ağır cezalar verildi. RTÜK, bu iktidar sadece kanalları karartmıyor. Üniversiteleri, gençleri karartıyor. Buraya gelirken parti aracımızı otobüsümüzü buraya getiremedik. Bir polis kontak anahtarını aldı, başka birisine verdi. CHP'nin seçim arabası kaçırıldı.

İnsanlar Halk TV'ye, Sözcü TV'ye çıkarken artık tedirgin oluyor, rahat konuşamıyor. Niye ülkeyi bu hale getiriyorsunuz? Biz bugün yurttaşlarımızla birlikte buraya geldik RTÜK'ü uyarıyoruz. Eğer bu uygulamalara devam ederseniz yarın buraya en az 100 bin vatandaşımızla geliriz.